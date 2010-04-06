CryptoPro

LANSMAN TEKLİFİ - ÖZEL FİYAT!
Bu tanıtım fiyatından şimdi yararlanın. Lisans ücreti, gerçek değerini yansıtmak için yakında artacaktır. Fiyat, satılan her 5 lisans için 50$ artacaktır!

CryptoPro EA - Bitcoin ve Kripto Varlıklar İçin Nihai Strateji

CryptoPro, Bitcoin (BTC) ve başlıca kripto para birimlerinin volatilitesinde uzmanlaşmak için özel olarak tasarlanmış yeni nesil bir Uzman Danışmandır (EA). Gelişmiş teknik momentum filtresini, kripto piyasası için optimize edilmiş bir ortalama sermaye yönetimi (Grid) sistemiyle birleştirir.

Kripto İçin Tasarlanmış Özellikler

Uyarlanabilir Momentum Filtresi: CryptoPro, piyasanın gerçek bir momentum aşamasında mı yoksa tükenme durumunda mı olduğunu doğrulamak için gelişmiş bir algoritma kullanır; girişlerin kalitesini optimize etmeyi ve düşük olasılıklı sinyalleri filtrelemeyi amaçlar.

Yüzdesel Geri Çekilme Tetikleyicisi: Bitcoin'in "iğnelerinden" yararlanın. EA, agresif düzeltmeler sırasında ideal dönüş noktalarında giriş yapmaya olanak tanımak için, fiyatın en yüksek/en düşük seviyelerden tam bir yüzde oranında düşmesini veya yükselmesini bekler.

Dinamik Pozisyon Yönetimi (Grid): Kripto para birimlerinin doğasında bulunan volatiliteye dayanacak şekilde tasarlanan EA, piyasa başlangıç pozisyonunun tersine hareket ederse dinamik bir ortalama alma sistemi kullanır. Pip cinsinden sabit mesafeler kullanmaz; bunun yerine, başabaş (breakeven) noktasını etkili bir şekilde yaklaştıran stratejik kurtarma pozisyonları açmak için yüzdeler hesaplar.

Optimize Edilmiş Martingale Kurtarma: Küçük BTC geri çekilmelerinde bile döngülerin karlı bir şekilde kapanmasını sağlayarak, başabaş noktasını hızla kaydıran artımlı bir lot büyüklüğü çarpanı kullanır.

Büyüme Odaklı Bileşik Faiz: EA, hesabınız büyüdükçe riskini otomatik olarak ölçeklendirerek kripto piyasasının uzun vadeli yukarı yönlü potansiyelinden profesyonelce yararlanmanıza olanak tanır.

Entegre Sermaye Koruması

Haber ve Etkinlik Filtresi: Spread'i etkileyebilecek düzenleyici duyurular veya kripto ekosistemi etkinlikleri sırasında yapay volatiliteden kaçının.

Operasyonel Seans Yönetimi: Kullanıcının tercihine göre düşük likidite dönemlerinden veya hafta sonlarından kaçınmak için belirli zaman pencereleri tanımlamaya olanak tanır.

Toplam Drawdown Kontrolü: Hesabınızı "kara kuğu" olaylarına karşı korumalı tutan, yüzde bazlı kar veya zarara dayalı küresel kapatma emirleri içerir.

Önerilen Yapılandırma

Varlıklar: Bitcoin (BTCUSD), Ethereum (ETHUSD) ve diğer yüksek piyasa değerli kriptolar.

Zaman Dilimi: H1 makro analizi ile M1 taktiksel uygulama.

Minimum Bakiye: 1.000 USD (Kripto piyasası için uygun kaldıraç kullanılması önerilir).

Not: CryptoPro, Bitcoin momentumunu yakalamak için optimize edilmiştir. Canlıya geçmeden önce grid dinamiklerini anlamak için demo hesapta test yapılması şiddetle tavsiye edilir.


---

Kaynaklar ve Destek:
- Telegram'da Bitcoin Set Dosyaları
- MQL5 Kanalını Takip Et

