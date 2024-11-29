US30 Dow Jones EA
- Uzman Danışmanlar
- Babak Alamdar
- Sürüm: 1.51
- Güncellendi: 19 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 10
- Geriye dönük testler SADECE GERÇEK TİKLER üzerinde yapılmalıdır, aksi takdirde yanlış sonuçlanacaktır.
US30 Dow Jones EA'ya hoş geldiniz
US30 Dow Jones EA: Dinamik Dow Jones Ta Ustalaşın
Dow Jones olarak da bilinen US30, piyasadaki en popüler endekslerden biridir. Mevcut uzman danışmanların çokluğuna rağmen, Grid, Martingale veya Recovery gibi riskli stratejilere güvenmeden uzun vadede çok az başarılı oluyor ve bu da genellikle risk-ödül açısından zayıf sonuçlara yol açıyor. Karmaşık piyasa dinamikleri ve özellikle New York oturumu sırasındaki yüksek volatilite nedeniyle Dow Jones Ta gezinmek zor olabilir. Piyasa yapıcılar, likidite yeterli olduğunda büyük siparişleri tetiklemek için destek ve direnç seviyeleri nden yararlanarak sık sık zararı durdurmayı hedefler.
Akıllı para hareketlerini takip etmek için tasarlanan US30 Dow Jones EA ile tanışın, tehlikeli stratejilere başvurmadan uygun bir risk-ödül oranı sunuyoruz. Bu EA, belirsiz piyasa koşullarında karı en üst düzeye çıkarmak ve kayıpları en aza indirmek için birden fazla strateji kullanan benzersiz ve yenilikçi bir ticaret stili kullanır.
US30 Dow Jones EA ile akıllı ticaretin gücünü benimseyin ve Dow Jones Ta güvenle gezinin!
Temel Özellikler:
1-Brokerdan Bağımsız: Tercih ettiğiniz herhangi bir broker ile sorunsuz bir şekilde ticaret yapın.
2-Optimum Risk-Ödül Oranı: Üstün işlem sonuçları için tasarlandı.
3-Kullanıcı Dostu: Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli yatırımcılar için idealdir.
4-Yeni Başlayanlara Uygun: Sabit kodlanmış ayarlarla basitleştirilmiş, çok sayıda ayar dosyası ve harici bağlantı içermez.
5-Pervane Firması Onaylandı: Pervane firması ticareti için mükemmel olup uyumlu performans sağlar.
6-Yenilikçi Ticaret Yaklaşımı: Geleneksel piyasa oluşturma stratejilerinden farklı, benzersiz ve etkili bir ticaret yöntemi sunar.
7-Çok Yönlü Stratejiler: Çeşitli pazar dinamiklerine uyum sağlayarak onu standart pazar zamanlaması ve hareketleri açısından öngörülemez hale getirir.
Öne çıkanlar:
- Basit ve kullanımı kolay: EA'yı herhangi bir zaman diliminde Dow Jones çiftlerinin (US30, W30, US30Cash, DJ30, vb.) sembol tablosuna ekleyin.
- Şebeke yok/Martingale yok/Riskli para yönetimi yok
- Minimum Hesap Bakiyesi: 50 $
- FIFO uyumlu: Bu son derece güvenilir ürün, tüm ticaret kurallarına ve standartlarına uygun olmasının yanı sıra acemiler, profesyoneller ve yatırımcılar için de uygundur.
- Bir Prop firması veya Finanse Edilen firma tarafından tutulan hesaplarda varsayılan ayar kullanılabilir
Hakkımızda:Banka tüccarları olarak, arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ticaret becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduk, ancak çıkar çatışmaları nedeniyle resmi bir otomatik sistemi yayınlayamadık! İşler değişti ve sonunda bunu gerçekleştirdik!
The US30 EA from Babak has shown excellent performance since the last update. In June my trading results have improved significantly, with consistent profits and minimal drawdown. The EA adapts well to different market conditions and manages risk very effectively. I am really impressed with the stability and reliability after the update. @see my results from june in comment section https://www.mql5.com/en/market/product/126120#!tab=comments&page=1&comment=57397012 The US30 EA is, along with the GoldMind EA from Babak, one of my favorite expert advisors. Both have delivered impressive results and proven to be reliable tools for automated trading. I really appreciate their performance and consistency in different market conditions. Let’s see what the markets bring—there’s still a lot of 2025 ahead! Thank you, Babak, for the great software and the very friendly and competent support over the past years.