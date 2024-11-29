US30 Dow Jones EA

US30 Dow Jones EA'ya hoş geldiniz

US30 Dow Jones EA: Dinamik Dow Jones Ta Ustalaşın


Dow Jones olarak da bilinen US30, piyasadaki en popüler endekslerden biridir. Mevcut uzman danışmanların çokluğuna rağmen, Grid, Martingale veya Recovery gibi riskli stratejilere güvenmeden uzun vadede çok az başarılı oluyor ve bu da genellikle risk-ödül açısından zayıf sonuçlara yol açıyor. Karmaşık piyasa dinamikleri ve özellikle New York oturumu sırasındaki yüksek volatilite nedeniyle Dow Jones Ta gezinmek zor olabilir. Piyasa yapıcılar, likidite yeterli olduğunda büyük siparişleri tetiklemek için destek ve direnç seviyeleri nden yararlanarak sık sık zararı durdurmayı hedefler.


Akıllı para hareketlerini takip etmek için tasarlanan US30 Dow Jones EA ile tanışın, tehlikeli stratejilere başvurmadan uygun bir risk-ödül oranı sunuyoruz. Bu EA, belirsiz piyasa koşullarında karı en üst düzeye çıkarmak ve kayıpları en aza indirmek için birden fazla strateji kullanan benzersiz ve yenilikçi bir ticaret stili kullanır.


US30 Dow Jones EA ile akıllı ticaretin gücünü benimseyin ve Dow Jones Ta güvenle gezinin!


Temel Özellikler:


1-Brokerdan Bağımsız: Tercih ettiğiniz herhangi bir broker ile sorunsuz bir şekilde ticaret yapın.

2-Optimum Risk-Ödül Oranı: Üstün işlem sonuçları için tasarlandı.

3-Kullanıcı Dostu: Hem yeni başlayanlar hem de tecrübeli yatırımcılar için idealdir.

4-Yeni Başlayanlara Uygun: Sabit kodlanmış ayarlarla basitleştirilmiş, çok sayıda ayar dosyası ve harici bağlantı içermez.

5-Pervane Firması Onaylandı: Pervane firması ticareti için mükemmel olup uyumlu performans sağlar.

6-Yenilikçi Ticaret Yaklaşımı: Geleneksel piyasa oluşturma stratejilerinden farklı, benzersiz ve etkili bir ticaret yöntemi sunar.

7-Çok Yönlü Stratejiler: Çeşitli pazar dinamiklerine uyum sağlayarak onu standart pazar zamanlaması ve hareketleri açısından öngörülemez hale getirir.


US30 Dow Jones EA ile ticaret oyununuzu hızlandırın; akıllı ticaretin geleceği burada.


Öne çıkanlar:

  • Basit ve kullanımı kolay: EA'yı herhangi bir zaman diliminde Dow Jones çiftlerinin (US30, W30, US30Cash, DJ30, vb.) sembol tablosuna ekleyin.
  • Şebeke yok/Martingale yok/Riskli para yönetimi yok
  • Minimum Hesap Bakiyesi: 50 $
  • FIFO uyumlu: Bu son derece güvenilir ürün, tüm ticaret kurallarına ve standartlarına uygun olmasının yanı sıra acemiler, profesyoneller ve yatırımcılar için de uygundur.
  • Bir Prop firması veya Finanse Edilen firma tarafından tutulan hesaplarda varsayılan ayar kullanılabilir


Hakkımızda:

Banka tüccarları olarak, arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın ticaret becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan mutluluk duyduk, ancak çıkar çatışmaları nedeniyle resmi bir otomatik sistemi yayınlayamadık! İşler değişti ve sonunda bunu gerçekleştirdik!   


The US30 EA from Babak has shown excellent performance since the last update. In June my trading results have improved significantly, with consistent profits and minimal drawdown. The EA adapts well to different market conditions and manages risk very effectively. I am really impressed with the stability and reliability after the update. @see my results from june in comment section https://www.mql5.com/en/market/product/126120#!tab=comments&page=1&comment=57397012 The US30 EA is, along with the GoldMind EA from Babak, one of my favorite expert advisors. Both have delivered impressive results and proven to be reliable tools for automated trading. I really appreciate their performance and consistency in different market conditions. Let’s see what the markets bring—there’s still a lot of 2025 ahead! Thank you, Babak, for the great software and the very friendly and competent support over the past years.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2025.07.02 20:13
Thank you for your feedback, mate
Bob0511
573
Bob0511 2025.02.25 15:25 
 

In one word it's a garbage. Not profitable at all.You should be more concern about performance of your EA. Your customers will never recover money they payed for this EA and you still using their accounts to test for you. SCAM !!!! You don't have to reply to this.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2025.02.25 23:42
You always had my special respect, Artur! Whenever you start an argument with users in the group, be prepared to hear their criticism. Not overreacting by posting the same low-rate reviews on all my EAs. There aren't many authors out there who have live signals on most regulated brokers for all EAs. All my EAs have been tested with different brokers at least for 6 months.
Alexander Seidel
923
Alexander Seidel 2025.01.14 06:36 
 

Was soll ich sagen. ALLE aber auch alle Produkte von Babak machen nachhaltig VERLUST. Leider. Er ist sehr freundlich und hilfsbereit. Leider funktionieren seine EA allesamt nicht... Entweder sieh traden wochenlang gar nicht oder wenn sie sich mal trauen irgendeinen Trade zu machen endet dieser im Verlust... wenigstens kumuliert am Tag... Meine Geduld ist am Ende. Ich werde die EA vielleicht Mitte des Jahres wieder einmal testen. Bisher AUSNAHMSLOS ein Fehlinvest... LEIDER

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2025.01.14 10:42
I released the EA around one month ago! if your mindset on trading is everyday profit then it doesn't work mate!
gabriel hencz
153
gabriel hencz 2025.01.02 16:00 
 

I love Babak, every time I wrote to him he answered and was very helpful. In addition, he answered as long as I had questions on New Year's Eve. I used three products: US30, US100, GoldMind. They're still in testing, but I think I'll be buying all the AI ​​from him. I will let you know soon when all AI is ready and tested.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2025.01.02 16:58
I appreciate your feedback, Gabriel
Adam Moosa
614
Adam Moosa 2024.12.24 15:54 
 

I recently started using US30 DOW JONES EA, and although I haven't had the chance to use it for an extended period, I am extremely impressed with the level of support provided by the developer. He has been consistently available to assist with any questions or issues, demonstrating a genuine commitment to customer satisfaction. My results with his other products have been amazingly good so far, and that's why I am confident that this is another successful product. His professionalism and responsiveness make me confident in the product's quality and potential. I'm excited to continue exploring its features and benefits.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.24 16:27
Thank you for your feedback, Adam
Torsten
311
Torsten 2024.12.24 10:18 
 

If you’re in the market for a reliable and professional EA to trade the US30, Babak’s US30 EA is a standout choice. Having used it extensively, I can say without hesitation that this is a tool you can count on to deliver consistent results, all while maintaining clear and manageable risk. Babak’s dedication to his customers is one of the highlights of this experience. He listens carefully to feedback, takes buyers’ concerns seriously, and always provides clear, same-day responses. It’s rare to find this level of personal support in the trading community, and it makes a big difference in building trust and confidence. The EA itself is designed with precision, running 9 distinct strategies specifically tailored for the US30. There’s no grid, no martingale, and no recovery-style trading—just solid, calculated setups with a clear risk/reward approach. Transparency is another big plus here, as all performance results are published using reputable broker feeds, so you can see exactly what to expect. What excites me most is the constant evolution of Babak’s products. He’s recently introduced new features, and I’m eager to see how they perform when the markets pick up again in January. This commitment to continuous improvement shows his dedication to staying ahead of the curve and providing real value to his users. Once again, Babak has proven why his EAs are so trusted in the community. If you’re looking for a solid and dependable tool to trade the US30, this one should be at the top of your list. Highly recommended! Keep up the amazing work, Babak!

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.24 14:03
Thank you for taking the time to leave me a review, Torsten
Yanddy Lim
154
Yanddy Lim 2024.12.24 06:24 
 

Babak has been transparent about his products and always behind his products. Update keep coming up and each update gets better. He also patiently helping setting up the system and go though each step. Great support and Great Product. Cant ask for more. Thank you Babak. Keep improving!

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.24 14:05
your review means a lot to me, thanks, Yanddy
SteadyProfitIncome
128
SteadyProfitIncome 2024.12.23 15:04 
 

I have all of Babak’s ea’s. What I love about Babak is he has the best support, and he will answer any queries you would have. He also keeps the EA updated, and they are a big improvement to previous versions.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.23 18:18
Thank you for your feedback, mate
Morteza Hosseini
372
Morteza Hosseini 2024.12.23 07:17 
 

Good Expert Advisor with competent support!

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.23 12:33
Thank you for your feedback, Morteza
Nice Trader OÜ
2642
Aller Uja 2024.12.20 19:05 
 

I’ve only been using this EA for a very short time, but as I’m familiar with most of this developer’s work, I have no doubts about the EA’s reliability. A small downside I see, as with other developments, is from the perspective of trade observation—you can’t see the SL levels. However, in the bigger picture, this is beneficial for the EA’s ability to maximize profit or minimize loss, avoiding interference from the “whales.” I also recommend other products from this developer, which have earned a new quality standard in my eyes after significant updates. Given that the past few years have been highly unstable due to global economic conditions and other influencing events, creating an absolutely stable EA is extremely challenging. With that in mind, here are some additional recommendations for this EA review, as I’ve suggested with others: All EAs are more of a marathon than a sprint, and risk management is absolutely critical. If you experience a losing day or even consecutive losses, it doesn’t mean the EA is bad—it’s a normal occurrence. The key is ensuring that you have enough capital to sustain trading for the months ahead. That said, I reserve the right to change my review if necessary or if I notice any changes in the EA’s reliability.

Babak Alamdar
5589
Geliştiriciden yanıt Babak Alamdar 2024.12.20 23:02
Thank you for your kind words and feedback, Aller
İncelemeye yanıt