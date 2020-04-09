Ultra Risk

Ultra Risk Felsefesi: Hız vs Güvenlik

Bu yazılımı satın almadan önce, doğasını anlamalısınız: Ultra Risk tek bir amaç için tasarlanmıştır: Mümkün olan en kısa sürede agresif hesap büyümesi.

Ticarette kazanç, riskle orantılıdır. Olağanüstü sonuçlar elde etmek için, bu sistem matematiksel olarak son derece yüksek bir risk seviyesini üstlenir. Bu, muhafazakar varlık koruması için bir araç değildir; spekülatif sermayeyi hızlandırma motorudur.

1) Neden Bu Riski Almalısınız?

Çoğu tüccar riskten kaçınmaya çalışarak zaman kaybeder. Ultra Risk, akıllı bir Grid mimarisi ile riski yönetir:

• Satın Alma Mantığı: Rastgele sistemlerin aksine, Ultra Risk fiyatın düşmesini sabırla bekler ve "ucuzdan alır" (Entry Drop Percent). Asla fiyatı kovalamaz; piyasanın kendisine gelmesini bekler.
• Uyarlanabilirlik: Piyasa aleyhine hareket ederse, sistem kırılmaz; genişler. Adaptive Grid (Uyarlanabilir Grid), statik gridlerin tipik erken çöküşünü önleyerek mesafeleri gerçek volatiliteye göre ayarlar.
• Akıllı Çıkış: Sistem, uç noktalarda hacim biriktirerek işlemin "ağırlık merkezini" kaydırır. Bu, kapanış olasılığını artırmak için başabaş noktasını yakınlaştırır ve katlanılan riskle (Drawdown) doğru orantılı bir kar hedefler.

2) Fiyatlandırma Yapısı

Bu felsefeyi anlayan vizyonerler için düşük bir giriş engeli sunuyoruz. Stratejinin ayrıcalığını korumak için fiyat artacaktır:

• Mevcut Fiyat: $250 USD
• Artış Modeli: Her satış bloğu tamamlandıktan sonra +$100 USD.
• Hedef Fiyat: Nihai maliyet $1,000 USD'yi aşacaktır. Ömür boyu lisansınızı şimdi güvence altına alın.

3) Teknik Özellikler

Aşağıdaki işletim koşulları önerilmektedir:

• Sembol: XAUUSD (Altın) için optimize edilmiştir. Ayarlarla diğer çiftlere uyarlanabilir.
• Zaman Dilimi: H1.
• Kaldıraç: Herhangi biriyle uyumludur. Marjı optimize etmek için 1:500 veya üzeri önerilir.
• VPS: 24 saat işlem yönetimi ve kapanışını sağlamak için önerilir.

4) Son Uyarı

Ultra Risk'i kullanarak, güvenlik yerine performans aradığınızı kabul etmiş olursunuz.

• Matematiksel Gerçeklik: "Siyah Kuğu" koşullarında mevduatın tamamen kaybedilmesi (100% Drawdown) istatistiksel olasılığı mevcuttur.
• Altın Kural: Yalnızca tamamen kaybedilmesi durumunda finansal istikrarınızı etkilemeyecek miktarda para yatırın.

