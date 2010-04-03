Mad Rabbit Bot
- Uzman Danışmanlar
- Abdul Basit
- Sürüm: 5.40
- Etkinleştirmeler: 10
Mad Rabbit Trading Bot - Otomatik Forex EA MT5
🤖 MetaTrader 5 için Yapay Zeka Destekli Ticaret Robotu
Mad Rabbit, yapay zeka ve teknik analiz kullanarak Altın (XAUUSD), Gümüş (XAGUSD) ve ana Forex paritelerinde işlem yapan MT5 için gelişmiş otomatik ticaret danışmanıdır (EA).
✨ Temel Özellikler
- ✅ Günlük %1 Kar Hedefi - Muhafazakar ve ulaşılabilir
- ✅ AI Tabanlı Ticaret - RSI, MACD, Patern Tanıma
- ✅ Akıllı Risk Yönetimi - İşlem başına %0.5 risk
- ✅ Destek/Direnç Tespiti - Akıllı TP yerleşimi
- ✅ Altın/Gümüş Önceliği - %70 sermaye tahsisi
- ✅ Otomatik Stop Loss & Take Profit - Sıkı 30-40 pip stoplar
- ✅ Canlı Gösterge Paneli - Performansı canlı izleyin
- ✅ Otomatik Birleştirme - Üssel büyüme
📊 Ticaret Stratejisi
Desteklenen Semboller:
- XAUUSD (Altın) - Birincil
- XAGUSD (Gümüş) - Birincil
- EURUSD - İkincil
- GBPUSD - İkincil
Zaman Dilimi: H1 (1-Saatlik Grafik)
Ticaret Mantığı:
- Her 10 saniyede piyasayı tarar
- RSI'ı analiz eder (aşırı satım/alım)
- MACD kesişmesiyle doğrular
- Fiyat paternlerini tespit eder
- Destek/direnç seviyelerini bulur
- Optimal giriş/çıkış ile işlem açar
⚙️ Ayarlar
|Parametre
|Değer
|Açıklama
|Günlük Kar
|%1
|Muhafazakar günlük hedef
|Maks Risk
|%0.5
|İşlem başına risk limiti
|Stop Loss
|30-40 pip
|Sıkı koruma
|Take Profit
|60-80 pip
|Risk-ödül 1:2
|Maks Pozisyon
|6
|4 Altın/Gümüş + 2 Forex
🎯 Performans
Aylık Projeksiyon:
- Hafta 1: +%7
- Hafta 2: +%7
- Hafta 3: +%7
- Hafta 4: +%7
- Toplam: ~%30 aylık büyüme
🛡️ Risk Koruması
- Maksimum %15 düşüş limiti
- Günlük %1 kayıp kesme
- İşlemden önce marj doğrulama
- Günlük 20 işlemden sonra otomatik durdurma
- Başabaş ve trailing stop özellikleri
📥 Kurulum
- Mad_Rabbit_Bot.mq5 'i MT5/MQL5/Experts/ 'e kopyalayın
- MetaEditor'de derleyin
- H1 grafiğine ekleyin
- OtoTicaret'i etkinleştirin
- Gösterge panelini izleyin
💡 Gereksinimler
- MetaTrader 5 platformu
- Minimum $500 hesap
- 1:100 veya daha yüksek kaldıraç
- Düşük spread broker (Altın için <20 pip)
- 24/7 çalışma için VPS önerilir
🔧 En İyi Kullanım
- Başlangıç ve orta seviye yatırımcılar
- Pasif gelir arayanlar
- Muhafazakar risk alanlar
- Altın/Gümüş meraklıları
- Uzun vadeli servet biriktirme
⚠️ Önemli Uyarı
Ticaret risk içerir. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Sadece kaybetmeyi göze alabileceğiniz parayı yatırın.