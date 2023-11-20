Virtual Reality

5



Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon.

İşte Sanal Gerçeklik EA'nın nasıl çalıştığının bir dökümü:

Sanal Pozisyon Açılışı:

EA ilk olarak programlanmış algoritmalarına ve piyasa analizine dayanarak bir ticaret fırsatını tanımlar.
Gerçekte herhangi bir sermaye taahhüt etmeden, seçilen finansal araçta "sanal" veya simüle edilmiş bir pozisyon açılmasını simüle eder. Bu sanal konum amaçlanan gerçek ticareti yansıtır.
Gerçek Pozisyon Uygulaması:

EA, sanal pozisyonu oluşturduktan sonra piyasa koşullarını izlemeye devam ediyor.
Piyasa, strateji tarafından belirlenen uygun koşulları veya parametreleri onayladıktan sonra EA, piyasada karşılık gelen gerçek pozisyonun açılmasını tetikler.
EA, sanal pozisyona uyum sağlayarak gerçek ticaretin marj gereksinimi etkisini azaltmayı amaçlamaktadır. Riski etkin bir şekilde yönetmek için mevcut sermaye ve marjın kullanımını optimize eder.
Risk Yönetimi ve Optimizasyon:

Süreç boyunca EA, ihtiyatlı ticaret sağlamak için risk yönetimi protokolleri ve özelleştirilebilir ayarlar kullanır.
Piyasa hareketlerini sürekli olarak değerlendirir ve yaklaşımını ayarlar; koşulların olumsuzlaşması veya önceden tanımlanmış kriterlerden sapması durumunda potansiyel olarak pozisyonları kapatır.
Performans Takibi ve Analizi:

Sanal Gerçeklik EA, ticaret sonuçları, marj kullanımı ve genel karlılık dahil olmak üzere performans ölçümlerini takip eder.
Yatırımcıların sanaldan gerçeğe pozisyon stratejisinin verimliliğini gözden geçirmesine ve analiz etmesine olanak tanıyarak gelecekteki işlemler için ayarlamalar veya iyileştirmeler yapılmasına olanak tanır.
Bu EA'nın yenilikçi yaklaşımı, marjin kullanımını optimize ederken, eşzamanlı gerçek pozisyonlarla ilişkili genel riske maruz kalmayı azaltarak ticaret fırsatlarından yararlanmayı amaçlamaktadır. Sanal Gerçeklik EA'yı kullanan yatırımcılar, alım satım faaliyetlerinde gelişmiş sermaye verimliliğinden ve risk yönetiminden potansiyel olarak faydalanabilirler.
İncelemeler 1
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
FREE
