



Rebate Hunter – Çoklu Çiftli Koruma Izgarası Uzman Danışmanı (Dinamik Uyarlanabilir)





Rebate Hunter, kontrollü sepet karını hedeflerken tutarlı işlem hacmi oluşturmak için tasarlanmış çoklu çiftli koruma ızgarası Uzman Danışmanıdır. Uzman Danışman, aynı anda Alış ve Satış işlemleri açar (korunmuş giriş), ardından dinamik uyarlanabilir bir ızgara mesafesi ve otomatik sepet kapatma sistemi kullanarak pozisyonları yönetir.





Bu yaklaşım, farklı volatilite koşullarında çalışabilen ve istikrarlı kar döngülerine ve yüksek aktiviteye odaklanan bir Uzman Danışman isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır - hacme dayalı indirim programlarından yararlanan hesaplar için idealdir.





Temel Özellikler

Gerçek Koruma Girişi (Alış + Satış)

Rebate Hunter, maruziyeti dengede tutmak ve yönsel bağımlılığı azaltmak için aynı anda iki pozisyonla başlar.





Dinamik Uyarlanabilir Izgara (Volatilite Akıllı Mesafe)

Izgara genişlemesi özel dinamik mesafe ile hesaplanır, böylece EA, piyasa daha volatil veya daha sakin hale geldiğinde adım mesafesini otomatik olarak ayarlar.





Dinamik Lot İlerlemesi (Çarpan veya Sabit Ekleme)

Sonraki seviyeler için lot çarpanı veya sabit lot ekleme arasında seçim yapın. Sistem, muhafazakar veya agresif stiller için esnektir.





Sepet Kar Al / Sepet Zarar Durdur (Para veya Yüzde)

Sembol başına tüm pozisyonları şu kriterlere göre kapatın:

Para cinsinden kar/zarar

Yüzde cinsinden kar/zarar





Küresel Hedef ve Koruma (Tüm Semboller Birleştirilmiş)

EA, küresel kar/zarar belirtilen hedefe ulaştığında her şeyi kapatabilir ve tam portföy kontrolü sağlar.





Günlük Hedef Durdurma (Para / Yüzde)

Günlük kar hedefi elde edildiğinde, Rebate Hunter kazançları korumak için yeni işlemler açmayı durdurabilir.





Zaman Filtresi ve Zamanında Kapatma

Sadece seçilen saatlerde işlem yapın ve isteğe bağlı olarak tüm işlemleri belirli bir saatte kapatın (devre dışı bırakma/haber seanslarından kaçınmak için kullanışlıdır).





Manuel Kontrol – Tümünü Kapat Düğmesi

Tek tıklamayla güvenlik: Tüm EA pozisyonlarını grafikten anında kapatın.





Çoklu Çift İşlemi

Tek bir grafikten aynı anda çalıştırılacak 6 sembole kadar seçin (verimli ve hafif).





Strateji Mantığı (Nasıl İşlem Yapar)

İlk Giriş: Seçilen sembollerde AL + SAT işlemleri açar.





Izgara Yönetimi: Fiyat dinamik tabanlı adımın ötesine geçtiğinde, EA karşı tarafı kapatır ve lot ilerlemesi kullanarak baskın tarafı artırır.





Sepet Çıkışı: Sepet kar hedefi (sembol başına veya genel olarak) vurulduğunda, EA pozisyonları kapatır ve bir sonraki döngü için sıfırlar.





EA, sipariş başına sabit TP/SL kullanmaz. Riski sepet kuralları, seviye limitleri, marj kontrolleri ve portföy hedefleri kullanarak yönetir.





Girişler ve Özelleştirme

Başlangıç ​​lotu / Otomatik bileşik lot

Maksimum grid seviyesi (risk sınırlayıcı)

Grid adım yapılandırması

Lot ilerlemesi (Çarpan / Lot ekle)

Sembol başına sepet TP/SL (para veya yüzde)

Küresel sepet TP/SL

Günlük kar durdurma

İşlem zamanı filtresi

Kapanış zamanı





Önerilen Koşullar

İstikrarlı spreadlerde ve iyi işlem gerçekleştiren brokerlarda en iyi sonucu verir

Yatay/ortalamaya dönen piyasalar için uygundur

Forex majörlerinde, çaprazlarda, metallerde, endekslerde kullanılabilir (spread ve volatiliteye bağlıdır)





Risk Uyarısı (Önemli)

İşlemler yüksek risk içerir. Hedge stratejileri, güçlü trendler veya anormal volatilite sırasında önemli düşüşler yaşayabilir. Her zaman önce demo hesapta test edin, uygun bakiye kullanın ve muhafazakar limitler belirleyin (Maksimum Seviye, SL sepeti, küresel koruma).





Neler Elde Edersiniz?

Tamamen otomatikleştirilmiş çoklu çift riskten korunma ızgarası EA

Dinamik uyarlanabilir mesafe (volatiliteye duyarlı)

Sepet parası/yüzde hedef sistemi

Günlük stop ve zaman yönetimi araçları

Manuel Tümünü Kapat güvenlik düğmesi