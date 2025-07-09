Mirror Copier Client MT4

TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM





Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır.









NASIL ÇALIŞIR :

















MT4 Sürümü





















MT5 Sürümü





















"Ayna Fotokopi Makinesi" Uzman Danışmanı, farklı MetaTrader (MT4 veya MT5) platformları arasında kesintisiz ticari kopyalama için tasarlanmış, tek bir Sanal Özel Sunucu (VPS) ortamında birden fazla hesap veya platformda verimli ticaret işlemlerini kolaylaştıran güçlü bir araçtır. Risk yönetimini geliştiren ve optimum performansı garantileyen "Ticaret Dengesi" olarak bilinen benzersiz ve üstün bir özelliğe sahiptir.













Ana Özellikler:





Platformlar Arası Uyumluluk: "Ayna Fotokopi Makinesi" EA, MT4 ila MT4, MT5 ila MT5 arasında ve hatta MT4 ve MT5 platformları arasında ticari kopyalamayı destekler. Bu esneklik, yatırımcıların MetaTrader sürümüne bakılmaksızın işlemleri çoğaltmasına olanak tanıyarak maksimum uyumluluk sağlar.













Tek VPS Çözümü: "Mirror Copier" EA ile yatırımcılar tüm ticari kopyalama faaliyetlerini tek bir VPS örneğinde yönetebilirler. Bu birleştirme işlemleri kolaylaştırır, gecikmeyi azaltır ve yönetim görevlerini basitleştirerek genel verimliliği artırır.













Gerçek Zamanlı Senkronizasyon: EA, kaynak ve hedef platformlar arasındaki işlemlerin gerçek zamanlı senkronizasyonunu sağlayarak gecikmeleri en aza indirir ve işlem pozisyonlarının doğru şekilde kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, birden fazla hesap ve platformda tutarlılığı korumak için çok önemlidir.













Özelleştirilebilir Ayarlar: Yatırımcılar ayarları tercihlerine ve ticaret stratejilerine göre kişiselleştirebilirler. Parti büyüklüğü, kayma toleransı ve emir filtreleme kriterleri gibi parametreler, bireysel risk toleransı ve ticaret hedeflerine uygun olacak şekilde ayarlanabilir.













Sağlam Güvenlik: EA, ticari kopyalama işlemleri sırasında hassas bilgileri korumak için gelişmiş şifreleme protokolleri uygulayarak güvenliğe ve veri bütünlüğüne öncelik verir. Ek olarak, kimlik doğrulama mekanizmaları yetkisiz erişimi önler ve ticari çoğaltmaya yalnızca yetkili hesapların katılmasını sağlar.













Kullanıcı Dostu Arayüz: "Ayna Fotokopi Makinesi" EA, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir ve bu da onu her deneyim seviyesindeki yatırımcılar için erişilebilir kılar. Kapsamlı belgeler ve müşteri desteği, kullanılabilirliği daha da artırarak sorunsuz ve sorunsuz bir ticaret deneyimi sağlar.













Sürekli Güncellemeler ve Destek: "Mirror Copier" EA'nın arkasındaki geliştirme ekibi, düzenli güncellemeler sunmaya ve özel müşteri desteği sağlamaya kendini adamıştır. Bu taahhüt, EA'nın en son teknolojik gelişmeler ve piyasa koşulları konusunda güncel kalmasını sağlarken aynı zamanda kullanıcı sorularını veya sorunlarını derhal ele alır.













Sonuç olarak, "Ayna Fotokopi Makinesi" Uzman Danışmanı, MetaTrader platformları arasında ticari kopyalama için platformlar arası uyumluluğu, gelişmiş risk yönetimi özelliklerini ve sağlam güvenlik protokollerini birleştiren kapsamlı bir çözüm sunar. Benzersiz "Ticaret Bakiyesi" işlevselliği ve kullanıcı dostu arayüzü ile EA, yatırımcılara tek bir VPS ortamında birden fazla hesap ve platformda ticaret stratejilerini optimize etme ve kârlılığı en üst düzeye çıkarma olanağı sağlar.