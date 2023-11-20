Virtual Reality

5



El Asesor Experto en Realidad Virtual (EA) es una sofisticada herramienta comercial diseñada para optimizar la utilización del margen mientras se ejecutan posiciones en los mercados financieros. Su estrategia única implica un proceso de dos pasos: iniciar una posición virtual seguida de una posición real correspondiente, destinada a minimizar los requisitos de margen.

Aquí hay un desglose de cómo funciona el EA de Realidad Virtual:

Apertura de posición virtual:

El EA primero identifica una oportunidad comercial basándose en sus algoritmos programados y análisis de mercado.
Simula la apertura de una posición "virtual" o simulada en el instrumento financiero seleccionado sin comprometer capital alguno. Esta posición virtual refleja el comercio real previsto.
Ejecución de Posición Real:

Después de establecer la posición virtual, el EA continúa monitoreando las condiciones del mercado.
Una vez que el mercado confirma las condiciones o parámetros favorables establecidos por la estrategia, el EA activa la apertura de la posición real correspondiente en el mercado.
Al alinearse con la posición virtual, el EA tiene como objetivo mitigar el impacto del requisito de margen del comercio real. Optimiza el uso del capital y el margen disponibles para gestionar el riesgo de forma eficaz.
Gestión y optimización de riesgos:

A lo largo del proceso, el EA emplea protocolos de gestión de riesgos y configuraciones personalizables para garantizar un comercio prudente.
Evalúa constantemente los movimientos del mercado y ajusta su enfoque, pudiendo cerrar posiciones si las condiciones se vuelven adversas o se desvían de los criterios predefinidos.
Seguimiento y análisis del rendimiento:

El EA de Realidad Virtual realiza un seguimiento de las métricas de rendimiento, incluidos los resultados comerciales, la utilización del margen y la rentabilidad general.
Permite a los operadores revisar y analizar la eficiencia de la estrategia de posición de virtual a real, lo que permite realizar ajustes o mejoras para futuras operaciones.
El enfoque innovador de este EA tiene como objetivo capitalizar las oportunidades comerciales mientras optimiza el uso del margen, reduciendo la exposición general al riesgo asociada con posiciones reales simultáneas. Los operadores que utilizan el EA de realidad virtual pueden beneficiarse potencialmente de una mayor eficiencia del capital y gestión de riesgos en sus actividades comerciales.
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Los compradores de este producto también adquieren
