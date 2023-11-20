











Le Virtual Reality Expert Advisor (EA) est un outil de trading sophistiqué conçu pour optimiser l'utilisation de la marge lors de l'exécution de positions sur les marchés financiers. Sa stratégie unique implique un processus en deux étapes : initier une position virtuelle suivie d'une position réelle correspondante, visant à minimiser les exigences de marge.





Voici un aperçu du fonctionnement de l'EA de réalité virtuelle :





Ouverture de poste virtuelle :





L'EA identifie d'abord une opportunité commerciale sur la base de ses algorithmes programmés et de son analyse de marché.

Il simule l'ouverture d'une position « virtuelle » ou simulée sur l'instrument financier sélectionné sans réellement engager de capital. Cette position virtuelle reflète le commerce réel prévu.

Exécution de positions réelles :





Après avoir établi la position virtuelle, l'EA continue de surveiller les conditions du marché.

Une fois que le marché confirme les conditions ou paramètres favorables fixés par la stratégie, l'EA déclenche l'ouverture de la position réelle correspondante sur le marché.

En s'alignant sur la position virtuelle, l'EA vise à atténuer l'impact des exigences de marge du commerce réel. Il optimise l’utilisation du capital disponible et de la marge pour gérer efficacement les risques.

Gestion des risques et optimisation :





Tout au long du processus, l'EA utilise des protocoles de gestion des risques et des paramètres personnalisables pour garantir des transactions prudentes.

Il évalue constamment les mouvements du marché et ajuste son approche, fermant potentiellement des positions si les conditions deviennent défavorables ou s'écartent des critères prédéfinis.

Suivi et analyse des performances :





L'EA de réalité virtuelle assure le suivi des mesures de performance, y compris les résultats commerciaux, l'utilisation de la marge et la rentabilité globale.

Il permet aux traders d'examiner et d'analyser l'efficacité de la stratégie de position virtuelle-réelle, permettant ainsi des ajustements ou des améliorations pour les transactions futures.

L'approche innovante de cette EA vise à capitaliser sur les opportunités de trading tout en optimisant l'utilisation de la marge, réduisant ainsi l'exposition globale au risque associée aux positions réelles simultanées. Les traders utilisant l'EA de réalité virtuelle peuvent potentiellement bénéficier d'une efficacité du capital et d'une gestion des risques améliorées dans leurs activités de trading.