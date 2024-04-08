Averaging Assistant MT5

Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :)

"Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar.





Bu EA, piyasadaki standart risk yönetimi stratejilerinin bir geliştirmesidir





https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961





Ortalama yöntemini kullanan "Ortalama Yardımcısı" Uzman Danışmanı (EA), yatırımcıların döviz veya finans piyasalarında risklerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış sofistike bir araçtır. Bu EA, piyasa oynaklığının ve olası olumsuz hareketlerin etkisini azaltmak için farklı fiyat seviyelerinde birden fazla pozisyon açmayı içeren bir ortalama stratejisi kullanır.





İşte bu EA'nın temel özelliklerinin ve işlevlerinin ayrıntılı bir açıklaması:





Risk Yönetimi Parametreleri: EA, yatırımcıların işlem başına maksimum risk, toplam maruz kalma limiti ve zarar durdurma seviyeleri dahil olmak üzere risk yönetimi parametrelerini tanımlamalarına olanak tanır. Yatırımcılar bu parametreleri risk toleranslarına ve işlem stratejilerine göre ayarlayabilirler.





Ortalama Stratejisi: Bu EA'nın özü ortalama stratejisidir. Bir işlem başlatıldığında ve piyasa pozisyona karşı hareket ettiğinde, EA önceden belirlenmiş aralıklarla veya fiyat seviyelerinde ek pozisyonlar (ortalama aşağı) açacaktır. Bu ek pozisyonlar, genel pozisyonun ortalama giriş fiyatını düşürmeyi ve böylece işlemin sonunda karlı hale gelme şansını potansiyel olarak iyileştirmeyi amaçlamaktadır.





Dinamik Pozisyon Boyutlandırma: EA, ortalama işlemlerin pozisyon boyutlarını piyasa koşullarına ve yatırımcının risk yönetimi parametrelerine göre dinamik olarak ayarlar. Toplam risk maruziyetinin önceden tanımlanmış sınırlar içinde kalmasını sağlamak için sonraki pozisyonların boyutunu artırabilir veya azaltabilir.





Zarar Durdurma Yönetimi: EA, olası kayıpları sınırlamak için akıllı zarar durdurma yönetimini bünyesinde barındırır. Yatırımcılar, işlem kendi lehlerine hareket ettikçe otomatik olarak ayarlanan takip eden zarar durdurma seviyeleri belirleyebilir. Ek olarak, EA, aşırı düşüşleri önlemek için kümülatif kayıp belirli bir eşiğe ulaşırsa tüm pozisyonları kapatabilir.





Kar Alma Stratejileri: EA, kayıpları yönetmenin yanı sıra kar alma stratejilerini de içerir. Tüccarlar, bireysel pozisyonlar veya EA tarafından açılan tüm işlem sepeti için kar alma seviyeleri belirleyebilir. Bu, karları kilitlemeye ve değişken piyasa koşulları sırasında kazançların geri verilmesini önlemeye yardımcı olur.





Risk İzleme ve Raporlama: EA, genel risk maruziyetini, bireysel işlem performansını ve hesap bakiyesini sürekli olarak izler. Tüccarları portföylerinin risk profili ve performansı hakkında bilgilendirmek için gerçek zamanlı raporlama ve uyarılar sağlar.





Özelleştirme Seçenekleri: EA, tüccarların ortalama aralıkları, maksimum ortalama işlem sayısı ve risk-ödül oranları gibi parametreleri işlem tercihlerine ve piyasa koşullarına uyacak şekilde ince ayar yapmalarına olanak tanıyan yüksek düzeyde özelleştirme sunar.





Geriye Dönük Test ve Optimizasyon: Tüccarlar, EA'yı canlı işlemde devreye sokmadan önce, çeşitli piyasa senaryoları ve parametre ayarları altında performansını değerlendirmek için kapsamlı geriye dönük test ve optimizasyon gerçekleştirebilir. Bu, ortalama stratejisinin etkinliğini doğrulamaya ve EA'yı en iyi sonuçlar için ince ayarlamaya yardımcı olur.





Genel olarak, ortalama yöntemini kullanan Risk Yönetimi Yardımcı Uzman Danışmanı, finansal piyasalarda işlem yapmaya disiplinli ve sistematik bir yaklaşım uygularken riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi amaçlayan yatırımcılar için güçlü bir araçtır. Bu EA, karmaşık risk yönetimi tekniklerini ortalama stratejisiyle birleştirerek yatırımcıların portföylerinin genel karlılığını ve dayanıklılığını artırmayı amaçlamaktadır.