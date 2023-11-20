Virtual Reality

5



O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem.

Aqui está um resumo de como o EA de realidade virtual funciona:

Abertura de posição virtual:

O EA primeiro identifica uma oportunidade de negociação com base em seus algoritmos programados e análise de mercado.
Simula a abertura de uma posição “virtual” ou simulada no instrumento financeiro selecionado sem realmente comprometer nenhum capital. Esta posição virtual reflete o comércio real pretendido.
Execução de posição real:

Após estabelecer a posição virtual, o EA continua a monitorar as condições do mercado.
Assim que o mercado confirmar as condições favoráveis ​​ou parâmetros definidos pela estratégia, o EA desencadeia a abertura da posição real correspondente no mercado.
Ao alinhar-se com a posição virtual, o EA visa mitigar o impacto da exigência de margem da negociação real. Otimiza a utilização do capital e da margem disponíveis para gerir o risco de forma eficaz.
Gestão e Otimização de Riscos:

Ao longo do processo, o EA emprega protocolos de gestão de risco e configurações personalizáveis ​​para garantir uma negociação prudente.
Avalia constantemente os movimentos do mercado e ajusta a sua abordagem, potencialmente fechando posições se as condições se tornarem adversas ou se desviarem dos critérios predefinidos.
Acompanhamento e análise de desempenho:

O EA de realidade virtual monitora métricas de desempenho, incluindo resultados comerciais, utilização de margem e lucratividade geral.
Permite aos traders rever e analisar a eficiência da estratégia de posição virtual para real, permitindo ajustes ou refinamentos para negociações futuras.
A abordagem inovadora deste EA visa capitalizar as oportunidades de negociação, otimizando ao mesmo tempo a utilização da margem, reduzindo a exposição global ao risco associada a posições reais simultâneas. Os traders que utilizam o EA de Realidade Virtual podem beneficiar potencialmente de uma maior eficiência de capital e gestão de risco nas suas atividades de negociação.
Comentários 1
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

