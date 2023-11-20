Virtual Reality









虚拟现实专家顾问 (EA) 是一种复杂的交易工具，旨在优化金融市场头寸执行时的保证金利用率。其独特的策略涉及一个两步过程：启动虚拟头寸，然后启动相应的真实头寸，旨在最大限度地降低保证金要求。





以下是虚拟现实 EA 的运作方式：





虚拟头寸开仓：





EA 首先根据其编程算法和市场分析确定交易机会。

它模拟在所选金融工具中开立“虚拟”或模拟头寸，而无需实际投入任何资本。该虚拟头寸反映了预期的真实交易。

真实头寸执行：





建立虚拟头寸后，EA 继续监控市场状况。

一旦市场确认了策略设定的有利条件或参数，EA 就会触发在市场中开立相应的真实头寸。

通过与虚拟头寸保持一致，EA 旨在减轻真实交易对保证金要求的影响。它优化了可用资本和保证金的使用，以有效管理风险。

风险管理和优化：





在整个过程中，EA 采用风险管理协议和可自定义的设置来确保谨慎交易。

它不断评估市场动向并调整其方法，如果条件变得不利或偏离预定义的标准，则可能平仓。

绩效跟踪和分析：





虚拟现实 EA 跟踪绩效指标，包括交易结果、保证金利用率和整体盈利能力。

它允许交易者审查和分析虚拟到真实头寸策略的效率，从而能够调整或改进未来的交易。

该 EA 的创新方法旨在利用交易机会，同时优化保证金的使用，降低与同时真实头寸相关的总体风险敞口。利用虚拟现实 EA 的交易者可以从交易活动中提高的资本效率和风险管理中获益。