Virtual Reality
- Эксперты
- Agus Santoso
- Версия: 2.4
- Обновлено: 19 декабря 2025
- Активации: 5
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400
Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401
Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований.
Вот описание того, как работает советник Virtual Reality:
Открытие виртуальной позиции:
Советник сначала определяет торговую возможность на основе своих запрограммированных алгоритмов и анализа рынка.
Он имитирует открытие «виртуальной» или моделируемой позиции по выбранному финансовому инструменту без фактического вложения капитала. Эта виртуальная позиция отражает предполагаемую реальную сделку.
Реальное исполнение позиции:
После установления виртуальной позиции советник продолжает следить за рыночными условиями.
Как только рынок подтвердит благоприятные условия или параметры, установленные стратегией, советник инициирует открытие соответствующей реальной позиции на рынке.
Согласовываясь с виртуальной позицией, советник стремится смягчить влияние маржинальных требований в реальной торговле. Он оптимизирует использование доступного капитала и маржи для эффективного управления рисками.
Управление рисками и оптимизация:
На протяжении всего процесса советник использует протоколы управления рисками и настраиваемые настройки для обеспечения разумной торговли.
Он постоянно оценивает движения рынка и корректирует свой подход, потенциально закрывая позиции, если условия становятся неблагоприятными или отклоняются от заранее определенных критериев.
Отслеживание и анализ производительности:
Советник виртуальной реальности отслеживает показатели производительности, включая результаты торговли, использование маржи и общую прибыльность.
Это позволяет трейдерам просматривать и анализировать эффективность стратегии перехода от виртуальной к реальной позиции, позволяя корректировать или уточнять будущие сделки.
Инновационный подход этого советника направлен на максимальное использование торговых возможностей при оптимизации использования маржи и снижении общего риска, связанного с одновременными реальными позициями. Трейдеры, использующие советник Virtual Reality, потенциально могут получить выгоду от повышения эффективности капитала и управления рисками в своей торговой деятельности.
to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.