Virtual Reality

5



Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований.

Вот описание того, как работает советник Virtual Reality:

Открытие виртуальной позиции:

Советник сначала определяет торговую возможность на основе своих запрограммированных алгоритмов и анализа рынка.
Он имитирует открытие «виртуальной» или моделируемой позиции по выбранному финансовому инструменту без фактического вложения капитала. Эта виртуальная позиция отражает предполагаемую реальную сделку.
Реальное исполнение позиции:

После установления виртуальной позиции советник продолжает следить за рыночными условиями.
Как только рынок подтвердит благоприятные условия или параметры, установленные стратегией, советник инициирует открытие соответствующей реальной позиции на рынке.
Согласовываясь с виртуальной позицией, советник стремится смягчить влияние маржинальных требований в реальной торговле. Он оптимизирует использование доступного капитала и маржи для эффективного управления рисками.
Управление рисками и оптимизация:

На протяжении всего процесса советник использует протоколы управления рисками и настраиваемые настройки для обеспечения разумной торговли.
Он постоянно оценивает движения рынка и корректирует свой подход, потенциально закрывая позиции, если условия становятся неблагоприятными или отклоняются от заранее определенных критериев.
Отслеживание и анализ производительности:

Советник виртуальной реальности отслеживает показатели производительности, включая результаты торговли, использование маржи и общую прибыльность.
Это позволяет трейдерам просматривать и анализировать эффективность стратегии перехода от виртуальной к реальной позиции, позволяя корректировать или уточнять будущие сделки.
Инновационный подход этого советника направлен на максимальное использование торговых возможностей при оптимизации использования маржи и снижении общего риска, связанного с одновременными реальными позициями. Трейдеры, использующие советник Virtual Reality, потенциально могут получить выгоду от повышения эффективности капитала и управления рисками в своей торговой деятельности.
Отзывы 1
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Рекомендуем также
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Эксперты
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
ED Adviser
Debegamage Umayanga
Эксперты
Советник ED Adviser предназначен специально для EURUSD. Перед входом в рынок он использует систему Ишимоку (Ichimoku kinko hyo) и несколько методов расчета скользящей средней. Работает только на графике EURUSD. Входной параметр Lots - 2 (число лотов; регулируйте параметр в зависимости от баланса вашего счета) Тейк-профит и стоп-лосс обычно устанавливаются на 30-40 пипсов. Рекомендуемый таймфрейм - H4.
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Эксперты
Покупайте сейчас всего за 99 долларов, предложение ограничено для первых 10 покупателей! LIVE Signal Ai Golden — это революционный автоматический торговый эксперт для скальпинга золота, использующий технологии глубокого обучения и искусственного интеллекта, сосредоточенный на анализе характеристик торговли золотом. После 20 лет всестороннего тестирования на исторических данных Ai Golden демонстрирует стабильные, эффективные и управляемые по риску торговые возможности, обеспечивая пользователям
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Эксперты
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
Swift Bull
Sultan Sobuctageen
Эксперты
Achieve over 3000% profit in 3 months or 100% profit every month. with only 1-2  percent   risk per trade. Details: This EA works on proprietary settings of Hull moving average for trend detection on 5m timeframe, Fibonacci and Fair value Gaps for target and sentiment, along with few other supporting indicator to perform solid scalping strategy that gives 100 percent or more returns month on month, on a low risk of 2   percent   of account balance per trade. It has been back-tested on 8 months o
The MOST
Zufri Al Pianur S E
Эксперты
The MOST is an EA that Optimized for Scalping. Unlock high-frequency trading with this powerful EA , built specifically for scalping strategies . This automated trading system is designed to capitalize on quick market movements with recovery strategy. Key Features: Single Order and Always with SL and TP 1:1 (50 pips) Works Best on Lower Timeframe  (M1) ️ Fully Automated – no manual intervention needed Adjustable Max Recovery Lot  to match your risk tolerance Compatible with any  br
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT4 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Эксперты
Moving Average Strategy EA MT4 — это сложный инструмент автоматической торговли, разработанный для MetaTrader 4, использующий пересечения скользящих средних для захвата разворотов тренда и потенциальных точек входа. Этот экспертный советник предлагает трейдерам универсальное решение с настраиваемыми параметрами, обеспечивая точное исполнение сделок и надежное управление рисками. Тщательно протестированный, он предоставляет эффективные методы входа, гибкие правила выхода и минимальное потребление
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Эксперты
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Эксперты
Cеточная  торговая система  с использованием индикаторов  ГанЛинес   RSI, Bollinger Bands,    закрытием по общему профиту с частичным закрытием и хеджированием позиций. Сигнал https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller   Валютные пары: EURUSD, GBPUSD, EURGBP,  AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Таймфрейм:  M15 Советник устанавливается только на один график для торговли всеми символами Если  брокер использует суффикс (например CAD.с), вам следует вписать в  настройках суфик
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Эксперты
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Эксперты
Introducing TPS Bengal Tiger EA: Unleash the Fierce Power of the Market Roar into the world of forex trading with the TPS Bengal Tiger EA, your ultimate companion for conquering the financial markets. Just like the majestic Bengal Tiger, this expert advisor is designed to prowl the trading landscape with precision and strength. Ferocious Performance: TPS Bengal Tiger EA combines cutting-edge algorithms with a predator's instinct, swiftly navigating the volatile forex terrain to seize profit o
Bar Scalper A S A
Ali Azaz Maqsood
Эксперты
It is calculated based on the candle and it gives amazing results. ROI is minimum 80% and risk is 20% it gives minimum 100% returns for the minimum investment. It is starts with $100 and it gives amazing results on Forex. This EA can build based on the most powerful technology and the calculations it is giving massive profits to our customers. Please check some attached screenshot for your reference. It'll work on all timeframe like 1M, 5M,15M etc. For the settings for giving such a great profi
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Эксперты
Только для тех, кто знает характер Мартингейла (Martingale Lover). Этот советник очень хорош для тех, кто беспокоится о генераторах REBATE. Советник Black Bird основан на стратегии хеджирования и использует расширенный алгоритм. Black Bird EA — это продвинутая торговая система Scalp, использующая интеллектуальные алгоритмы для максимально быстрого выхода на рынок. Он использует фиксированный/динамический тейк-профит в зависимости от состояния рынка на момент входа и имеет множество режимов в
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Эксперты
AUTO3M Pro MT4   – это полностью автоматический советник для трендовой торговли, хеджирования и фильтрации новостей. Стратегия торговли   с использованием   MACE ,   скользящих средних ,   OBV ,   STD ,   ATR . STD   в основном используется для следования трендам. Стохастик   (главная и сигнальная линии) используется для открытия отложенных ордеров на покупку или продажу. Фибоначчи   применяется для установки уровней тейк-профита, поддержки и сопротивления. Советник   Auto3M Pro MT4   может рабо
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Эксперты
After months of hard work and development, we are delighted to release Cloud 9 into the MQL4 MarketPlace! Cloud 9 is a unique fully-automated trend robot designed to work on a variety of currency pairs. It utilizes moving averages and a complex theory of the ichimoku cloud, catching strong trends in currency markets.  Historically, manual traders have lacked patience and discipline. Cloud 9 has no such problem. It scan the markets 24/5 searching for its specific entries without any need for huma
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Эксперты
Reverence Gold EA is a portfolio of advanced gold strategies that are made up of systems that have proven to be stable and profitable. The EA uses improved versions of the classic breakout, trend reversal, swing trading, and price action setup. All of these systems create a smooth yield curve, and make it easy to get through periods of economic and political turbulence. This system is specially designed for those who are serious about investments and want to increase their capital. The basis of
Forex AI Scalping Robot
Harsh Tiwari
Эксперты
Introducing our AI-powered Forex Expert Advisor – your ultimate companion in the dynamic world of foreign exchange trading. This cutting-edge tool harnesses the power of advanced artificial intelligence algorithms to analyze vast amounts of market data, identify profitable opportunities, and execute trades with precision. Powered by state-of-the-art machine learning models, our Expert Advisor continuously learns from past market trends and adapts to changing conditions in real-time. It combines
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Эксперты
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Эксперты
Советник (SynapseTrader EA) от компании ProfitFXBot предназначен для торговли на рынке Forex именно на GBP/USD, используя умные стратегии для получения стабильной прибыли. Этот бот должен быть включен в 20:00 по нью-йоркскому времени и вручную выключен в 5:00 утра (UTC-5), бот должен быть помещен в темпоральность M1.. В эти часы бот принимает решения на основе анализа рынка, оптимизируя логику для эффективной торговли и максимизации прибыли. Бот будет активирован только в те дни, когда в ранние
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Эксперты
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Утилиты
Индикатор показывает время работы мировых бирж. Помогает увидеть, какие рынки в данный момент наиболее активны Посмотрите мою  Многофункциональную утилиту : более 66 функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  если у вас есть вопросы Помогает выбрать наиболее волатильные инструменты в данный момент; Особенно полезен для внутридневных трейдеров; 1) При использовании на таймфреймах 1H и ниже: линии будут соответствовать фактическому расположению баров на графике, и при перемещении гра
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Эксперты
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
GoldStar MT4
Marek Kvarda
Эксперты
GoldStar EA is a fully automated trading program (Expert Advisor) designed exclusively for trading gold (XAU/USD). It analyzes multiple timeframes to detect high-probability trading opportunities and integrates advanced trade management tools — all while remaining easy to set up and operate . Key Advantages of GoldStar EA Advanced algorithm scanning multiple timeframes for optimal entry signals. Built-in money management and capital protection to minimize risk. Stable and consistent results ba
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Эксперты
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Эксперты
Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
ThraeX
Vasile Verdes
3.6 (5)
Эксперты
ThraeX – скальпирование на M1. (DAX, XAU, etc) Вдохновлённый дисциплиной и точностью римской эпохи, ThraeX — это специализированный экспертный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для высокочастотной торговли с использованием 1-минутного графика. Он предназначен для обработки быстрых колебаний рынка, стремясь выявлять и реагировать на краткосрочные ценовые движения с высокой скоростью и адаптивностью. Ключевые характеристики: ️ Логика скальпинга для M 1 – Предназначен для высокоч
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Эксперты
Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — премиальный советник для золота (XAUUSD) Gold Zenith — мощный и дисциплинированный алгоритм для XAUUSD (золото). Он не использует опасные методы (сетка, мартингейл и т. п.), а каждая сделка защищена стоп-лоссом. Логика: поиск трендового движения и работа на откатах, при этом открывается только одна сделка по сигналу. Никаких сложных настроек — по умолчанию всё готово к работе: добавьте советник на график и торгуйте. Почему это
Opening Range Breakout Master
Thushara Dissanayake
Эксперты
The       Opening Range Breakout Master   — это профессиональная алгоритмическая торговая система, разработанная для извлечения выгоды из институциональных торговых концепций, таких как       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) и стратегии на основе ликвидности   . Этот экспертный советник автоматизирует обнаружение и выполнение       прорывы диапазона открытия (ORB)       в течение ключевых мировых сессий Forex, включая       Лондон, Нью-Йорк, Токио и Midnight Killzones   , по
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Эксперты
Festive sale -40% is active! Enjoy :) Happy New Year and Marry Christmas !   Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread prote
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновление: полностью обновлена премиальная
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Эксперты
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Другие продукты этого автора
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Советник виртуальной реальности (EA) — это сложный торговый инструмент, предназначенный для оптимизации использования маржи при исполнении позиций на финансовых рынках. Его уникальная стратегия включает в себя двухэтапный процесс: открытие виртуальной позиции, за которой следует соответствующая реальная позиция, направленная на минимизацию маржинальных требований. Вот описание
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91169 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/110193 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2345410 Представляем торгового советника-помощника «Smart Trader» — передовой инструмент, которому доверяют профессиональные трейдеры по всему миру благодаря его непревзойденной адаптивности и передовым стратегиям управления рисками. В основе «Smart Trader» лежит революционная система переключения управления рисками, тщат
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Утилиты
БЕСПЛАТНЫЙ ИНДИКАТОР MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/125434 БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/107986 Пожалуйста, оставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Представляем советника «Supply and Demand Assistant» (EA) — ваш лучший инструмент для навигации в динамичном м
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/114590 Версия MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/120764 Советник «Marti Lovers» — это сложная и агрессивная торговая система, разработанная для опытных трейдеров, способных работать с высокорискованными стратегиями. Этот советник объединяет несколько торговых логиок в один мощный инструмент, предлагая уникальный и динамичный подход к торговле на Форекс. Учитывая агрессивный характер стратегии, «Marti Lovers» требует значительного бала
Watermark MT5
Agus Santoso
Утилиты
Водяной знак Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Логотип Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Скрипт «Водяной знак» предназначен для улучшения вашего торгового графика путем отображения важной информации непосредственно на фоне графика. Этот скрипт обеспечивает понятный и ненавязчивый способ отслеживания ключевых данных, таких как текущ
FREE
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Сигнал в реальном времени: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Представляем передовой экспертный советник "FAST SCALPER": раскройте силу мировых рынков с точностью и мастерством В динамичной сфере торговли на рынке Форекс, чтобы оставаться на шаг впереди, требуется непревзойденное сочетание интеллекта и технологий. Экспертный советник "FAST SCALPER" является вершиной сложны
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
ТОРГОВЫЙ КОПИР - ПАРОЛЬ ИНВЕСТОРА - КОПИРОВАТЬ ТОРГОВЛЮ - КРОСС-ПЛАТФОРМА MT4 x MT5 Примечание. Вам понадобится «Mirror Copier Master» в основной учетной записи, за которой будет следовать клиентская учетная запись, и «Mirror Copier Client» в клиентской учетной записи, которая будет следовать за основной учетной записью. Блоги: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897. КАК ЭТО РАБОТАЕТ : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Версия МТ4 Мастер: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Описание экспертного советника "Rebate Hunter": Представляем экспертного советника "Rebate Hunter", передовой инструмент, тщательно разработанный для опытных трейдеров, стремящихся к максимальной прибыли с помощью методов стратегического хеджирования и усреднения. Этот сложный алгоритм работает без сбоев на платформе MetaTrader, непрерывно выполняя транзакции, чтобы извлекать выгод
Gold Buster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
Hedging Breakout
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Советник Hedging Breakout Expert — это сложный торговый инструмент, предназначенный для извлечения выгоды из прорывов рынка и одновременного использования надежного управления рисками с помощью стратегий хеджирования. Этот советник тщательно разработан для определения оптимальных возможностей прорыва, используя повышенную ликвидность рынка для максимизации торгового потенциала.
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия для MT4: https://www.mql5.com/ru/market/product/91340 Версия для MT5: https://www.mql5.com/ru/market/product/97828 Assistant — Ручной менеджер торговли (MT4) Эта версия предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ. Советник не открывает первую сделку. Вы сами размещаете позиции; советник управляет ими: динамическая сетка усреднения, адаптивный тейк-профит на основе средней цены, трейлинг, мультипары. Что это? Assistant (Ручной) — это менеджер торговли для ручных трейдеров. Вы контролиру
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Утилиты
Trade Advisor: Mastering The Chart Лучший помощник Expert Advisor (EA) для профессиональных трейдеров ВЕРСИЯ Версия MT4 | Версия MT5 | Блоги v.3.0 — интеграция с Telegram Bot Примечание: версия MT4 легче версии MT5 Trade Advisor: Mastering The Chart Trade Advisor — это продвинутый помощник по торговле, разработанный для улучшения торговых стратегий путем интеграции ключевых инструментов анализа рынка и бесшовной функциональности для трейдеров. Вот обзор того, что делает Trade Advisor мощн
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Утилиты
Пожалуйста, поставьте оценку в 5 звезд, если вам понравился этот бесплатный инструмент! Большое спасибо :) Коллекция советников "Risk Management Assistant" представляет собой комплексный набор инструментов, разработанных для улучшения торговых стратегий путем эффективного управления рисками в различных рыночных условиях. Эта коллекция состоит из трех ключевых компонентов: советников по усреднению, переключению и хеджированию, каждый из которых предлагает особые преимущества, адаптированные к ра
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — точная торговля одним выстрелом с помощью интеллектуальных индикаторов Устали от запутанных стратегий, чрезмерной торговли и ненужного риска? Познакомьтесь с Grandmaster EA — чистым, точным и деловым советником, созданным для трейдеров, которым нужен один выстрел, одно убийство с интеллектуальным принятием решений. Работает на основе Triple Indicator Logic Gran
Liquidity Side
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA — интеллектуальный вход на основе институциональной ликвидности Liquidity Side — это автоматизированный экспертный советник, разработанный для обнаружения скрытых областей ликвидности на рынке, где учреждения, скорее всего, будут торговать. Объединяя технические индикаторы и фильтры новостей в реальном времени, этот эксперт способен избегать рыночного шума и фоку
Volatility Switching
Agus Santoso
Эксперты
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159. MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 «Переключение волатильности» — это усовершенствованный советник (EA), тщательно разработанный для трейдеров, стремящихся оптимизировать свои позиции в динамичных рыночных условиях. Этот советник работает по принципу распознавания волатильности рынка и динамической корректировки своих стратегий для снижения рисков и повышения прибыльности. Используя метод открытой позиции с пристальным внима
Fibo SnR
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Представляем новейший советник Fibo SnR – ваш лучший помощник в торговле! Измените свой торговый опыт с помощью новейшего и самого сложного эксперта (EA) — советника Fibo SnR. Этот новаторский инструмент использует мощь передовых алгоритмов и вечные принципы уровней Фибоначчи, чтобы обеспечить беспрецедентную точность и аккуратность в ваших торговых начинаниях. Ключевая особенн
Wayang
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" — интеллектуальная торговля с точностью тренда и поддержки/сопротивления Обзор "Wayang EA" — это интеллектуальный экспертный советник, который сочетает стратегию отложенных ордеров с анализом поддержки и сопротивления и тренда для использования лучших возможностей на рынке. Созданный на основе алгоритмов, протестированных в различных рыночных условиях, этот советник
KingKong MT4
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707. Экспертный советник (EA) «Multi Pair Currency Strength Meter» — это продвинутый торговый инструмент, предназначенный для форекс-трейдеров, стремящихся оптимизировать свои торговые стратегии посредством комплексного анализа рынка и надежных методов управления рисками. Этот советник использует метод силы валюты, обеспечивая четкое представление относительной силы и слабости различны
Фильтр:
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Agus Santoso
35032
Ответ разработчика Agus Santoso 2024.11.21 16:43
Thank you Sir
Ответ на отзыв