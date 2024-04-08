Switching Assistant MT4

Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :)

"Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar.


Bu EA, piyasadaki standart risk yönetimi stratejilerinin bir geliştirmesidir


https://www.mql5.com/en/blogs/post/756961


1. "Ortalama Yardımcısı" EA:

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/115468

MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/115469

2. "Değiştirme Yardımcısı" EA :

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/115478

MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/115428

3. "Koruma Yardımcısı" EA :

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/115466

MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/115467


4. "Assistant Grid" EA :

MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/131251

MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/131252


Değiştirme yöntemini kullanan "Değiştirme Yardımcısı" Uzman Danışmanı (EA), özellikle finansal piyasalarda algoritmik ticaret alanında, ticaret stratejileri içinde risk yönetimini geliştirmek için tasarlanmış sofistike bir araçtır. Bu EA, önceden tanımlanmış parametrelere ve piyasa koşullarına dayalı risk yönetimi kararlarını otomatikleştirme yeteneklerini kullanarak MetaTrader platformu içinde çalışır.


Aşağıda temel özelliklerinin ve işlevlerinin bir dökümü verilmiştir:


Dinamik Risk Ayarlaması: EA, her işlem için uygun risk seviyesini belirlemek üzere piyasa koşullarını, hesap boyutunu ve diğer ilgili faktörleri sürekli olarak değerlendiren dinamik bir risk ayarlama mekanizması kullanır.


Değiştirme Metodolojisi: Bu EA'nın özünde, önceden tanımlanmış kriterlere dayalı olarak farklı risk yönetimi stratejileri arasında dinamik olarak geçiş yapmayı içeren değiştirme yöntemi yer alır. Bu stratejiler sabit lot boyutu, yüzde işlem başına risk veya diğer özel risk yönetimi yaklaşımları.


İşlem Analizi: EA, bir işlem gerçekleştirmeden önce risk-ödül profilini değerlendirmek için oynaklık, korelasyon ve piyasa duyarlılığı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak her olası işlemin gerçek zamanlı analizini gerçekleştirir.


Özelleştirilebilir Parametreler: Kullanıcılar, belirli işlem hedefleri ve risk toleranslarıyla uyumlu hale getirmek için risk eşikleri, işlem boyutu limitleri ve geçiş kriterleri dahil olmak üzere çeşitli parametreleri özelleştirme esnekliğine sahiptir.


Risk İzleme ve Raporlama: EA, hesap sermayesini, düşüş seviyelerini ve diğer risk ölçümlerini sürekli olarak izleyerek, yatırımcıların maruz kalma ve performansları hakkında bilgi sahibi olmalarına yardımcı olmak için gerçek zamanlı uyarılar ve kapsamlı raporlama sağlar.


Pozisyon Boyutlandırma Optimizasyonu: EA, pozisyon boyutlarını piyasa koşullarına ve risk parametrelerine göre dinamik olarak ayarlayarak, risk ayarlı getirileri optimize etmeyi ve önemli düşüşler olasılığını azaltmayı amaçlamaktadır.


Geriye Dönük Test ve Optimizasyon: Dağıtım öncesinde, EA kullanıcıların çeşitli piyasa senaryoları altında performansını değerlendirmek için kapsamlı geriye dönük test ve optimizasyon yapmalarına olanak tanır ve Optimum sonuçlar için parametrelerini ince ayarlayın.


Uyumluluk ve Entegrasyon: EA, MetaTrader platformlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve forex, hisse senetleri, emtialar ve endeksler dahil olmak üzere çok çeşitli broker ve işlem araçlarıyla uyumluluğu garanti eder.


Risk Kontrol Mekanizmaları: Dinamik pozisyon boyutlandırmaya ek olarak, EA, aşağı yönlü riski daha da azaltmak için zarar durdurma emirleri, takip eden durdurma emirleri ve korunma stratejileri gibi ek risk kontrol mekanizmalarını dahil edebilir.


Genel olarak, geçiş yöntemini kullanan Risk Yönetimi Yardımcı Uzman Danışmanı, yatırımcıların risk yönetimine disiplinli ve uyarlanabilir bir yaklaşım uygulamasını sağlayarak, sermayelerini korurken finansal piyasaların dinamik ve genellikle öngörülemeyen dünyasında uzun vadeli karlılık potansiyelini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur.

CommunityPower MT4
Andrey Khatimlianskii
4.88 (41)
Uzman Danışmanlar
CommunityPower EA — is the Expert Advisor for MetaTrader 4/5, created by community and for community. It is free, versatile and very powerful, and allows to trade a wide range of strategies. The idea is simple Your suggestions + my code = a win-win for everyone! Is it a ready-to-use money-making machine? No, it is definitely not. It is a tool, which allows you to create and run your own trading strategy, and it is up to you to find profitable settings and take the responsibility for your tradi
FREE
Assistant Grid MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
EA Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Read more about my products EA Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
OneKeyClosePanel Customize the local language
Zhi Peng Pei
Yardımcı programlar
一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能. 一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能. 一键平仓面板 平仓盈利单,平仓亏损单,平仓多单,平仓空单,删除挂单. 可移动拖动 自动切换语言 简体 英文 繁体 其他语言全部是英文 可自定义显示标识,定义为本地习惯用语. 此程序主要用语演示验证多国语言的可行性,没有加上太多的功能.
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Uzman Danışmanlar
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
PZ MA Crossover EA
PZ TRADING SLU
3.88 (25)
Uzman Danışmanlar
Bu EA, Hareketli Ortalama Geçişlerini kullanarak işlem yapar. Tamamen özelleştirilebilir ayarlar, esnek pozisyon yönetimi ayarları ve ayrıca özelleştirilebilir ticaret oturumları ve martingale ve ters martingale modu gibi birçok kullanışlı özellik sunar. [ Kurulum Kılavuzu | Güncelleme Kılavuzu | Sorun Giderme | SSS | Tüm Ürünler ] Kullanımı ve denetlenmesi kolay Tamamen özelleştirilebilir hareketli ortalama ayarları İki farklı ticaret davranışı uygular Özelleştirilebilir başa baş, SL, TP ve ta
FREE
MACD Trader FREE
Konstantin Nikitin
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This is an automated Expert Advisor that trades using the MACD and Envelopes indicators. The free version has the following limitations. No panel for opening orders. The trading is limited to the EURUSD currency pair and similar. Orders can only be opened with the minimum lot, no more than 5 orders can be opened in the same direction, to a total of 10 orders. Pause after closing of all orders is 6000 minutes. During the analysis, no more than 50 orders are added to the database and 15 bars are c
FREE
Ultra Scalper Pro
Vadim Korolyuk
4.38 (8)
Uzman Danışmanlar
Scalping Expert Advisor trades from daily support and resistance levels. Trading expert does not use indicators. Recommended use a broker with 5 signs and a low spread. To protect the account from trading during spread expansion, added parameter: "MaxSpread", in which you specify the maximum allowable spread (15-20 pips). A month opens 16-18 deals on average. Benefits: Expert always uses Takeprofit, Stoploss and Traillingstop; Expert does not use a grid or martingale system; Expert can work with
FREE
Adx rsi orion mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Uzman Danışmanlar
ADX RSI Orion — Smart Trend Alignment Expert Advisor ADX RSI Orion is a precision-engineered Expert Advisor that combines two of the most respected indicators in technical trading — the Relative Strength Index (RSI) and the Average Directional Movement Index (ADX) — into one intelligent and adaptive trading system. Designed for traders who want clarity and automation, this EA identifies high-probability entries only when both momentum and trend strength agree, delivering smart, data-driven dec
FREE
EA Liuk Trend Limited
Maulana Dihaan Tadiska
2 (1)
Uzman Danışmanlar
This is the free version of EA LIUK TREND. The different is only this is limited use only, maximum 100 trades. But not limited for back test purpose. Lot will be only 0.01. For more detail in original version, please visit :  https://www.mql5.com/en/market/product/86874 EA LIUK TREND The best way to get profit in trading is to follow the Market trend. Good money management is important too to keep your investment save, by minimizing the Draw Down. With this EA LIUK TREND, you will be able to co
FREE
Rua TrailingStop BreakEven Little
PHAM KIM QUY RuaCoder
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Rua TrailingStop BreakEven Little The EA not for Real Account. You can EA for Real Account with link:   https://www.mql5.com/en/market/product/47635 Uses of EA - Trailingstop: Move stoploss continuously. - Breakeven: Move the stoploss once. Custom parameters: All OrderOpenTime:     + true: acts on all order     + false: only affect the order opened since EA run All OrderType:     + true: acts on all order.     + false: only the order is running (Buy, Sell) TraillingStop: true (Use), false (do n
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
PTraderMAHigh
Christopher Louis Barry
4 (2)
Uzman Danışmanlar
A Moving Average (MA) Trading Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) is an automated trading system designed to execute trades based on signals generated by one or multiple moving averages. Moving averages are a popular technical analysis tool used to smooth out price data and identify trends. Here's a description of how a Moving Average Trading EA typically operates: Moving Averages Used : The EA utilizes one or more moving averages to generate buy or sell signals. Common choices include t
FREE
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
Lucifer HFT Gold
Hossein Davarynejad
4 (10)
Uzman Danışmanlar
//// LUCIFFER HFT GOLD  /// Ultra-Fast Scalping EA for XAUUSD (M1)                    Link of Best Broker for HFT GOLD        https://vtm.pro/QJjeIz LUCIFFER HFT GOLD is a high-frequency trading robot designed for scalping gold (XAUUSD) on the M1 timeframe. It is built for speed, precision, and consistency in both calm and volatile markets. This EA is developed for traders who require stable, real-world performance. LUCIFFER HFT GOLD performs best when used on a low-latency VPS connected
FREE
PZ CCI Trader EA
PZ TRADING SLU
4 (9)
Uzman Danışmanlar
This EA trades using the CCI Indicator. It offers many trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to use and supervise It implements three different entry strategies Customizable break-even, SL, TP and trailing-stop Works for ECN/Non-ECN brokers Works for 2-3-4-5 digit symbols Trading can be NF
FREE
Harvest FX
Sayan Vandenhout
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
Harvest FX USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 3 great strategies The EA can be run on even a $30000 a
FREE
SAAD TrendTracker
Adnan Iqbal
4.06 (35)
Uzman Danışmanlar
SAAD TrendTracker is a fully automated EA. It is based on mathematical algorithms Trend Tracker indicator and SAADScalper. The EA scalps pips by its strong Entry strategy based on SAADScalper. Trades that are not successful to scalp are handled in a different way of uniquely designed algorithm based on Trend Tracker indicator. EA is designed for M1, M5, M15 and M30. It consults daily chart for successful trading accuracy. It consults H1 to handle unsuccessful trades using Trend Tracker Indicator
FREE
MT4 Position Helper
Li Peng Wang
Yardımcı programlar
MT4持仓助手 由于限制 上传的版本是很老的版本  加载后 看EA的 " 关于 " 说明   PS： MT4持仓助手最新版 单文件 只能实现 部分功能  需要大量的指标辅助运行   使用前先打印EA快捷键说明文件 文件在网盘或Q群中 一般会在 助手安装包 的文件夹里 辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损移动止损 分批平仓 划线模式 横线模式 布林带平仓 定时器追踪止盈止损等 同时有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。 新增了 副面板 有大量的指标 辅助订单管理  自动化相关的 程序 主要功能 1.6版本 加入了 复盘 测试模式下 可以模拟下单的功能 辅助性EA 订单半自动管理 自动设置止盈止损 移动止损 分批平仓   定时器追踪止盈止损等 划线模式   横线模式 短线追单 参考各种指标 执行一些操作 有大量快捷键处理下单 改止盈止损 挂单等 省时省力。 主要是解放双手，不用长时间盯盘 EA可以半自动的处理一些 订单 以后可能会增加自动化的功能 此代码是在GPL-3.0许可下发布的。 This code is released under the GPL
FREE
RangeGridEA
Alessio Fabiani
Uzman Danışmanlar
The EA creates a grid of equally spaced pending limit orders taking into account:  - The current price; sell-limit above / buy-limit below  - The trading range; computed by using the weekly highs and lows The EA then manages the orders while they have been executed. The logic is: IF #EXECUTED ORDERS == 2   OPEN NEW LIMIT AT THE PEN. PRICE IF #EXECUTED ORDERS > TOT - 2   RESET THE LIMIT ORDERS TO RANGE  - check the video for the full strategy at:  https://youtu.be/f_ebFsGpIZQ?si=k8IBWe4qJxpz2zjJ
FREE
Greed Advisor
Vertex Investments LLC
4.75 (12)
Uzman Danışmanlar
Free version of Greed Advisor PRO . This is a flexible grid Expert Advisor, created specifically for greedy traders. Operation principle: set the desired daily profit, and the robot will attempt to achieve this result by any means possible. It uses the dangerous martingale principle to cope with drawdowns, because making the order chain profitable is the main purpose of the robot. Do not forget about the risks of martingale. In general, the EA is intended for those who understand why they need i
FREE
Hedge DCA Master
Benny Subarja
Uzman Danışmanlar
Wealth gained hastily will dwindle, but whoever gathers little by little will increase it. This Expert is using DCA and Hedging Strategy.  Live Account with startlot 0.04 : Hedge DCA Master HighRisk x4 Live Account with Middle Risk and recovery from loss other EA :  https://www.mql5.com/en/signals/2289704 www.myfxbook. com/portfolio/hedge-dca-master/11230507 delete space before com The Key point: Use my custom free indicator, you can download here  and place it under folder mql4/Indicators Us
FREE
Vik Standart
Ivan Kopchuk
4.33 (6)
Uzman Danışmanlar
Features: 1. Your constructor strategies. 2. Large selection of standard indicators. 3. Exact market entry according to your strategy. 4. Slip filter. 5. Support for four and five characters. 6. Trend trading. 7. Trading in flat. 8. Minimum deposit. 9. Aggressive or quiet trade. 10. Limit the lot. 11. Position tracking. 12. Restoring balance after loss. Input parameters    Lot - fixed lot size.    StopLot - lot restriction.    UseVxod - enable / disable login pattern.    UseStop -
FREE
Confirmation Entry
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
Uzman Danışmanlar
Dear Valuable Friends ,   This New Free EA works as below : - waiting the M15 diagram to show the reverse or continuing of the trend - confirm  signal on H4 Diagram . - wait till the entry strategy is being extremely true  - put direct entry point (sell or Buy ) and put Pending Orders (P.O) in grid   All these will be Active after manually set in common parameters that u fully controlled . Check the pics to recognize .. for any Question write to me directly .. Best Luck  Best Luck  
FREE
Root Diamond EA
Yevheniy Kopanitskyy
Uzman Danışmanlar
Full automatic trading platform incorporating the best settings of BinaryMiner and Root-Diamond Built-in configurations. 1. Automatic calculation of abyom from the deposit. 2.Opening only one position from the settlement level in Long or Short 3.Security for going to No Loss in cases of Contra trend 4 binary indicators filter the market and identify a nearby wave in the market movement. All incorporating configurations guarantee long-term income // --------- Configurable parameters -----
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
FRTScalping
Gianfranco Tanzi
1 (1)
Uzman Danışmanlar
This Expert Advisor is our latest trading system and it is designed to work with EURUSD and GBPUSD . This EA produces good results with medium spreads. It opens a market order following the market trend and then it opens  Market Orders with different amount of lots to close all orders or single order in profit with small amounts. To close trades, it uses a cumulated closing function or a closing function for each trade opened. It works with  all time frames, better with lower TF,  and you can us
FREE
MerkaStudent
Merkabot
Uzman Danışmanlar
MerkaStudent is a basic version of an expert advisor that allows us to understand part of the behavior of a chart in historical time. It uses some basic parameters in trading, which allows us to understand mathematically how a chart moves and thus know what is our mathematical expectation in the historical period analyzed. Starting from a mathematical logic, we can create a strategy to evaluate its results.
FREE
Plate EA Version
Niklas Templin
Uzman Danışmanlar
THE PLATE EA IC Market or FTMO Recomment Broker. This EA „PLATE“ BUY and SELL in one.  Only DE40 with this Standart Settings (You can Change the Take Profit to 500 for other Endpoints or the Stopp Loss to 60 or higher) M1, M5, M15, M30, H1. Minumum 1000$/€ ...Lot 1 in first Week. The EA work with a small Stop Loss and a good Take Profit Risk Ratio. When you a undecided or have any Question write me a Message.
FREE
Ind4 Extra Report Pad
Vladislav Andruschenko
4.61 (38)
Yardımcı programlar
Tüccar Günlüğü: Bu, MetaTrader 4 için işlem hesabınızın analizini sağlayan bir istatistik panelidir. Analiz sonuçları grafikte gerçek zamanlı olarak görüntülenir. Çoklu para birimi ticareti günümüzde oldukça popülerdir. Ancak, işlem miktarı ne kadar büyük olursa, her birinin karlılığını analiz etmek o kadar zor olur. MT5 sürümü Tam tanım +PDF Nasıl alınır Nasıl kurulur     Günlük Dosyaları nasıl alınır?     Nasıl Test Edilir ve Optimize Edilir     Expforex'in tüm ürünleri İşlemleri aylara g
FREE
Dominic Isaiah
89
Dominic Isaiah 2025.09.23 08:59 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Agus Santoso
33217
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2025.09.23 09:32
Thank you Sir
İncelemeye yanıt