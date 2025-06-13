



"Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret

🔹 Genel Bakış

"Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk arayan yatırımcılar için uygundur.





📌 Temel Özellikler:

✅ Bekleyen Emir Stratejisi – Yüksek olasılıkla kopuşları yakalamak için stratejik noktalara alım durdurma/satış durdurma emri yerleştirin.

✅ Destek ve Direnç Ticareti – Yürütme doğruluğunu artırmak için kritik alanları giriş ve çıkış bölgeleri olarak kullanın. ✅ Trend Tabanlı Uygulama – Baskın fiyat hareketi yönüne uygun girişi sağlamak için trend analizini kullanın.





✅ Akıllı Risk Yönetimi – Sermayeyi korumak ve karı maksimize etmek için uyarlanabilir Stop Loss ve Take Profit ile donatılmıştır.

✅ Otomatik Lot ve Sabit Lot – Kullanıcının işlem stiline göre ayarlanabilir.

✅ Trailing Stop ve Break Even – Grafiği sürekli olarak izlemek zorunda kalmadan karı kilitlemeye olanak tanır.

✅ Martingale Yok, Grid Yok – Bu EA, yüksek riskli agresif stratejiler olmadan sermaye güvenliğini önceliklendirir.

✅ Düşük Spread ve ECN Uyumlu – Düşük spread'lere ve ECN broker'larına sahip hesaplarda optimum şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.





🎯 "Wayang EA" Nasıl Çalışır?

EA, bekleyen emirleri yerleştirmek için stratejik alanları belirlemek üzere Destek ve Direnç seviyelerini analiz eder.

Fiyat, trendden gelen onay ile belirli bir seviyeyi aşarsa, emir otomatik olarak yürütülür. Stop Loss ve Take Profit, optimum sonuçlar için volatilite ve teknik analize göre ayarlanır.





Trailing stop özelliği, fiyat beklendiği gibi hareket ederse karı maksimize eder.





⚙️ Özelleştirilebilir Parametreler ve Ayarlar:

Lot Boyutu (Sabit / Otomatik Lot)

Maksimum Spread ve Kayma Filtresi

Zaman Filtresi ve İşlem Seansları

Trailing Stop ve Break Equipe Yapılandırması

Stop Loss ve Take Profit Modu

🚀 "Wayang EA"yı Kullanmak İçin Kimler Uygundur?

✔️ Bekleyen emirlerle trend hareketlerinden ve kopuşlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar.

✔️ Disiplinli bir stratejiye ve sıkı risk yönetimine sahip bir EA arayan kullanıcılar.

✔️ Piyasayı sürekli izlemek zorunda kalmadan otomatik bir sistem isteyen yatırımcılar.