Wayang


"Wayang EA" - Trend ve S/R Hassasiyeti ile Akıllı Ticaret
🔹 Genel Bakış
"Wayang EA", piyasadaki en iyi fırsatları yakalamak için bekleyen emir stratejisini Destek ve Direnç ve Trend analiziyle birleştiren akıllı bir Uzman Danışmandır. Çeşitli piyasa koşullarında test edilmiş algoritmalarla oluşturulan bu EA, otomatik ticaret yürütmede tutarlılık, esneklik ve yüksek doğruluk arayan yatırımcılar için uygundur.

📌 Temel Özellikler:
✅ Bekleyen Emir Stratejisi – Yüksek olasılıkla kopuşları yakalamak için stratejik noktalara alım durdurma/satış durdurma emri yerleştirin.
✅ Destek ve Direnç Ticareti – Yürütme doğruluğunu artırmak için kritik alanları giriş ve çıkış bölgeleri olarak kullanın. ✅ Trend Tabanlı Uygulama – Baskın fiyat hareketi yönüne uygun girişi sağlamak için trend analizini kullanın.

✅ Akıllı Risk Yönetimi – Sermayeyi korumak ve karı maksimize etmek için uyarlanabilir Stop Loss ve Take Profit ile donatılmıştır.
✅ Otomatik Lot ve Sabit Lot – Kullanıcının işlem stiline göre ayarlanabilir.
✅ Trailing Stop ve Break Even – Grafiği sürekli olarak izlemek zorunda kalmadan karı kilitlemeye olanak tanır.
✅ Martingale Yok, Grid Yok – Bu EA, yüksek riskli agresif stratejiler olmadan sermaye güvenliğini önceliklendirir.
✅ Düşük Spread ve ECN Uyumlu – Düşük spread'lere ve ECN broker'larına sahip hesaplarda optimum şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır.

🎯 "Wayang EA" Nasıl Çalışır?
EA, bekleyen emirleri yerleştirmek için stratejik alanları belirlemek üzere Destek ve Direnç seviyelerini analiz eder.
Fiyat, trendden gelen onay ile belirli bir seviyeyi aşarsa, emir otomatik olarak yürütülür. Stop Loss ve Take Profit, optimum sonuçlar için volatilite ve teknik analize göre ayarlanır.

Trailing stop özelliği, fiyat beklendiği gibi hareket ederse karı maksimize eder.

⚙️ Özelleştirilebilir Parametreler ve Ayarlar:
Lot Boyutu (Sabit / Otomatik Lot)
Maksimum Spread ve Kayma Filtresi
Zaman Filtresi ve İşlem Seansları
Trailing Stop ve Break Equipe Yapılandırması
Stop Loss ve Take Profit Modu
🚀 "Wayang EA"yı Kullanmak İçin Kimler Uygundur?
✔️ Bekleyen emirlerle trend hareketlerinden ve kopuşlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar.
✔️ Disiplinli bir stratejiye ve sıkı risk yönetimine sahip bir EA arayan kullanıcılar.
✔️ Piyasayı sürekli izlemek zorunda kalmadan otomatik bir sistem isteyen yatırımcılar.
Video Wayang
Önerilen ürünler
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Uzman Danışmanlar
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Project Infinity
Sergey Yarmish
Uzman Danışmanlar
The Infinity Expert Advisor is a scalper. When the resistance and support levels are broken, trades are opened in the direction of the price movement. Open positions are managed by several algorithms based on the current market situation (fixed stop loss and take profit, trailing stop, holding positions in case of trend indication, etc.). Requirements for the broker The EA is sensitive to spread, slippages and execution quality. It is strongly recommended not to use the EA for currencies with s
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Uzman Danışmanlar
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Uzman Danışmanlar
Smart Funded HFT EA ile Ticaret Potansiyelinizi Açın! VPS GEREKTİRMEZ / AYAR DOSYALARI GEREKTİRMEZ / PRİZ VE OYNAT KEYFİNİ ÇIKARIN / kolay kurulum videosunu aşağıda kontrol edin SINIRLI SÜRE İÇİN TANITIM FİYATI Ticaret sırrımı paylaşmaktan heyecan duyuyorum – Smart Funded EA. Yüzlerce zorlukla mükemmel bir başarı oranıyla mücadele ettim ve şimdi sıra ticaret oyununuzu yükseltmeye geldi! BU EA, HFT KULLANIMINA İZİN VEREN PROP FİRMALARIN HFT ZORLUKLARINI GEÇMEK İÇİN TASARLANMIŞTIR. HFT KULLANIMINA
Benj hybrid EA mararm
Benjamin Allip
Uzman Danışmanlar
BENJ HYBRID EA (Martingale Arm) Your Professional Trading Cockpit: Mapped ATR • Dual-Limit Logic • Daily P&L Guard Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting, and updated version (for lifetime purchase only). Why Traders Choose BENJ HYBRID EA BENJ HYBRID EA is more than a simple trading robot—it’s a complete execution, analytics, and risk management system . Built for serious traders, this EA blends institutional-grade autom
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades when RSI indicator enter in oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is EURGBP and the recommended timeframe to operate and to do backtests is H4. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame an
FREE
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Uzman Danışmanlar
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Commodity Channel Indicator Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Diversify the risk in your trading account by combining our Expert Advisors. Build your own custom trading system here:   Simple Forex Trading Strategies The expert advisor opens trades after CCI indicator exit the oversold or overbought areas. The Stop Loss, Take Profit, and Trailing Stop are calculated based on the ATR indicator. The recommended currency pair is GBPUSD and the recommended timeframe to operate and to do backtests is D1. This Expert Advisor can be profitable in any TimeFrame a
FREE
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Uzman Danışmanlar
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Uzman Danışmanlar
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Uzman Danışmanlar
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Reef Scalper
Charles Crete
Uzman Danışmanlar
Reef Scalper   is an aggressive scalping EA. It primarily uses the   Bollinger Bands and the Parabolic SAR indicator , which quickly detects small trend changes over short timeframes. The bot places pending orders to react swiftly when taking profits. Its recovery method relies on a grid system with an optional martingale , and it can open up to 15 recovery positions with a lot size multiplier . Using a tick counter , the bot is not sensitive to spread . It aims for quick profits , preferably se
Karman
Vladislav Filippov
Uzman Danışmanlar
Karman is a fully automated trading advisor working on a М30 timeframe. The settings of the advisor are based on the safe trading, the essence of which is to close the transaction, while achieving a positive profitability dynamism of several points, which allows the user to reduce the costs of opening losing trades. The Expert Advisor is multi-functional and does not require a specific type of account for the normal operation of all functions embedded in it. The advisor’s manual involves encapsu
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
RoundLock EA
AW Trading Software Limited
4.33 (3)
Uzman Danışmanlar
Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme özelliğine sahip akıllı bir danışmandır. Round Lock, dinamik pozisyon kilitleme işlevine sahip akıllı bir danışmandır, kademeli pozisyon büyümesi ve piyasaya dinamik adaptasyon ileiki yönlü emir kilitleme stratejisi uygulayan gelişmiş bir ticaret danışmanıdır . Yuvarlak Kilit Avantajları: Pozisyon kilitleme yoluyla risk kontrolü, Piyasanın trend alanlarında hacimlerin dinamik büyümesi, Sınırlara bağlı esnek davranış ayarları, Düz ve trend fazları için uygu
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SWmax EA - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker.
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
Gold SDmax EA   - Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini hesaba katarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi ve lot çarpanı kullanır.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BG Grid Limited is a countertrend Expert Advisor that uses standard indicators to enter the market. The Expert Advisor has flexible settings and can be used for multi-pair trading. I suggest using 10 currency pairs at once at the same time. However, this does not mean that the Expert Advisor will immediately open 10 orders, one for each currency pair. The Expert Advisor enters the market only with a certain set of indicator readings. The Expert Advisor in the settings has loss limits in the form
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Uzman Danışmanlar
Merhaba; Bu otomatik işlem robotu macd indikatörünün yeteneklerini kullanarak bir grid stratejisi oluşturur.Algoritma aşırı alım ve aşırım satım seviyelerinde ve yüksek volatilite zamanlarında bir ızgara stratejisi oluşturur.Bu sayede tüm fiyat dalgalanmalarına karşı duyarlı hale gelir.Close Money girdisi toplam döngüdeki kazanç miktarıdır.Bu girdiyi bir döngüdeki toplam take profit miktarı olarak tanımlarız.Kısa periyotlarda daha çok döngü açma yeteneğine sahiptir.Fakat robotu orta vade ticater
The Next Generation Scalper
Olena Kondratenko
Uzman Danışmanlar
The Next Generation Scalper is a new generation fully automatic scalping Expert Adviser. In addition to the classic trailing stops visible to brokers, the adviser uses several more smart trailing stops that are hidden for the broker. In the expert information table, it is possible to track low-quality brokers with the help of slippage analysis, using these tools you can get the best trading results. Each market entry point is analyzed by an advanced selection algorithm. After determining the op
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Uzman Danışmanlar
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
PowerAUDCAD for MT4
Evgeniy Zhdan
Uzman Danışmanlar
The trading expert works out the regular movements of the AUDCAD currency pair in the channel. The Expert Advisor is completely ready for work. Additional configuration is not required. Trading signals :  https://www.mql5.com/en/signals/author/trendhunter The MetaTrader5 terminal must be installed on a remote server for smooth operation. The EA works based on the indicator:    https://www.mql5.com/en/market/product/62956 Install the Expert Advisor on the AUDCAD chart, timeframe 1H. Options: C
GoldMax EA 4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
GoldMax EA, Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve gelişmiş para yönetimi, lot çarpanı, grid ve çökme azaltma mekanizmasını kullanır. Next price will be $699 etc. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive = User Manual + Set file for real accounts + Set file to optimization Trad
FXmax EA MT4
Sergei Linskii
Uzman Danışmanlar
FXmax EA , Meta Trader 4 için en iyi Uzman Danışmanlardan biridir. Danışmanın benzersiz algoritması, teknik ve matematiksel analiz faktörlerini dikkate alarak varlık fiyatının hareketini analiz eder, karlı giriş ve çıkış noktalarını belirler ve Meta Trader 4 standart göstergelerini kullanır. Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real accounts + Set file to optimization. Öneriler: Broker - RoboForex veya başka bir ara
Open lock
Sergey Likho
4.07 (43)
Uzman Danışmanlar
The Expert Advisor helps reduce the account drawdown. To do this, the losing deal is split into multiple small parts, each of these parts is closed separately. The EA can interact with other experts. For example, when a certain drawdown is reached, Open Lock can disable the other expert and start working with its orders. Open lock for MetaTrader 5 is available here Methods used by the EA Locking to prevent a drawdown increase Averaging orders used to cover the loss Partial closure to reduce the
Exotic Adv
Ivan Simonika
Uzman Danışmanlar
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Aura Neuron, Aura serisi ticaret sistemlerini sürdüren özgün bir Uzman Danışmandır. Gelişmiş Sinir Ağları ve son teknoloji klasik ticaret stratejilerinden yararlanarak Aura Neuron, mükemmel potansiyel performansa sahip yenilikçi bir yaklaşım sunar. Tamamen otomatik olan bu Uzman Danışman, XAUUSD (ALTIN) gibi döviz çiftlerinde işlem yapmak üzere tasarlanmıştır. 1999'dan 2023'e kadar bu çiftlerde tutarlı bir istikrar göstermiştir. Sistem, martingale, grid veya scalping gibi tehlikeli para yönetimi
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Uzman Danışmanlar
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT5 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT4 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! Kural       İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yapın. Kuantum
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Uzman Danışmanlar
ChatGPT Turbo ile AI Destekli Teknoloji Infinity EA, GBPUSD ve XAUUSD için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret Uzman Danışmanıdır. Güvenliğe, tutarlı getirilere ve sonsuz karlılığa odaklanır. Martingale veya grid ticareti gibi yüksek riskli stratejilere dayanan diğer birçok EA'nın aksine. Infinity EA, genel ticaret deneyiminizi olağanüstü kılmak için en son ChatGPT sürümü tarafından sağlanan makine öğrenimi, veri analitiği AI tabanlı teknoloji üzerine yerleştirilmiş sinir ağına dayalı disiplinli,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Uzman Danışmanlar
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Uzman Danışmanlar
CyNera: Sizin Ticaretiniz, Bizim Teknolojimiz Kılavuz ve ayar dosyaları: Kılavuz ve ayar dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Fiyat: Fiyat, satılan lisanslara göre artar Mevcut kopya sayısı: 4 Piyasadaki en değişken araçlardan biri olan altın ticareti, hassasiyet, derinlemesine analiz ve güçlü risk yönetimi gerektirir. CyNera Expert Advisor, bu unsurları kusursuz bir şekilde entegre ederek, optimum altın ticareti için tasarlanmış sofistike bir sistem oluşturur. Cy
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Bu fiyata sadece 2/5 kopya kaldı ---> Bir sonraki fiyat 250$ // MT5 sürümü Gold King AI, pekiştirmeli öğrenme kullanarak sağlam ticaret algoritmaları oluşturmak, eğitmek, değerlendirmek ve dağıtmak için özel olarak tasarlanmış açık kaynaklı bir Python çerçevesi olan TensorTrade kullanılarak oluşturulmuştur. Algoritma, New York ticaret seansı sırasında çalışır. İlgi alanlarını belirlemek için piyasayı birkaç saat analiz ettikten sonra, fiyat bu seviyelere ulaştığında yürürlüğe giren bekleyen emi
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Javier Gold Scalper: Teknolojimiz Yanınızda! Kullanım Kılavuzu ve yapılandırma dosyaları: Kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin. Fiyat: Fiyat, satılan lisans sayısına bağlı olarak artar. Mevcut kopyalar: 5 Finans piyasalarının en volatil varlıklarından biri olan altın üzerinde işlem yapmak yüksek hassasiyet, detaylı analiz ve çok etkili bir risk yönetimi gerektirir. Javier Gold Scalper , bu temel unsurları sağlam ve gelişmiş bir sistemde bir
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Uzman Danışmanlar
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Uzman Danışmanlar
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Uzman Danışmanlar
HFT Prop Firm EA, kendine özgü logosu nedeniyle Green Man olarak da bilinir ve yüksek frekanslı ticaret (HFT) stratejilerini izin veren ticaret firmalarının (prop firms) zorluklarını veya değerlendirmelerini aşmak için özel olarak tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (EA). Sınırlı süre için: HFT Prop Firm EA satın aldığınızda $198 değerinde ücretsiz yardımcı programlar MT5 versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 HFT Challenge Performans Monitörü ($200'dan başlayarak): Broker: IC Ma
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Uzman Danışmanlar
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Uzman Danışmanlar
GÜNCELLEME — ARALIK 2025 Aurum Expert Advisor, Kasım 2024’ün sonunda resmi olarak satışa sunuldu. O tarihten bu yana gerçek piyasa koşullarında — haber filtresi olmadan, ek korumalar olmadan ve karmaşık sınırlamalar kullanmadan — istikrarlı şekilde çalışmaya devam etti. Gerçek piyasada geçen bir yıl, sistemin güvenilirliğini açıkça kanıtladı. Ve yalnızca bu gerçek deneyime ve istatistiklere dayanarak, Aralık 2025’te büyük bir güncelleme yayınladık: Tüm ekran çözünürlüklerine uyumlu, tamamen ye
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Uzman Danışmanlar
ThraeX – M1’de Scalping   (DAX, XAU, etc) Roma döneminin disiplininden ve hassasiyetinden ilham alan ThraeX , MetaTrader 4 için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmandır (Expert Advisor – EA) . Özellikle 1 dakikalık grafik (M1) üzerinde yüksek frekanslı alım satım (High-Frequency Trading) için geliştirilmiştir. Piyasanın ani dalgalanmalarını yönetmek, kısa vadeli fiyat hareketlerini yüksek hız ve uyarlanabilirlikle tespit edip bunlara tepki vermek için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: ️ M
The Golden Way
Lin Lin Ma
Uzman Danışmanlar
The Golden Way   The Golden Wayis an automated trading software applied to the MT4 platform. The Golden Way adopts a comprehensive hybrid strategy, and through the coordinated operation of multiple strategies, it can accurately capture long and short opportunities in the Gold (XAUUSD) market, helping you timely grasp trading opportunities under different market conditions. Relying on mature trading logic, it helps you conduct professional and efficient trading operations in the Gold market.   S
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Gold Zenith mt4
Marina Arkhipova
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith — altın (XAUUSD) için premium EA Gold Zenith , XAUUSD (altın) için güçlü ve disiplinli bir algoritmadır. Riskli yöntemleri (grid, martingale vb.) kullanmaz ve her işlem zarar durdur (SL) ile korunur. Mantık: trend hareketini tespit eder ve geri çekilmelerde (pullback) işlem açar; sinyal başına yalnızca tek pozisyon açılır. Karmaşık kurulum yok — varsayılan ayarlar canlı kullanım için hazırdır: EA’yı grafiğe bırakın ve başlayın. Neden güven
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Uzman Danışmanlar
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (5)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Forex Diamond EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Forex Diamond EA – Reliab
Bee Sting
Faisal Ammari
Uzman Danışmanlar
Bee Sting – Advanced Trend-Guided Grid System Bee Sting is a next-generation grid trading Expert Advisor designed specifically for volatile instruments such as XAUUSD and BTCUSD. It combines a controlled grid engine, EMA slope trend detection, ATR-adaptive spacing, and multi-layer protection mechanisms to deliver a more stable and structured approach to grid trading. Unlike typical martingale systems, Bee Sting does not use lot multipliers. All grid layers use a fixed lot size, allowing the trad
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Uzman Danışmanlar
Pingo Pingo, forex piyasasında istikrarlı ve güvenli ticaret için tasarlanmış tam otomatik bir ticaret robotudur. Danışman, sıkı risk kontrolü ve martingale, grid veya ortalama gibi tehlikeli stratejilerin yokluğuna vurgu yapılarak tasarlanmıştır. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Nasıl çalışır? Pingo, akıllı volatilite filtreleri kullanarak fiyat modellerini ve kısa vadeli piyasa dinamiklerini analiz eder. Robot, pazara yüksek başarı olasılığı ve minimum riskle girme
Yazarın diğer ürünleri
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Sanal Gerçeklik Uzman Danışmanı (EA), finansal piyasalarda pozisyonları yürütürken marj kullanımını optimize etmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Benzersiz stratejisi iki aşamalı bir süreci içerir: marj gereksinimlerini en aza indirmeyi amaçlayan sanal bir pozisyonun başlatılması ve ardından buna karşılık gelen gerçek bir pozisyon. İşte Sanal Gerçeklik
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Yardımcı programlar
ÜCRETSİZ MT4 GÖSTERGESİ: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ÜCRETSİZ MT4 ASİSTANI: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Finansal piyasaların dinamik dünyasında hassasiyet ve güvenle gezinmek için nihai aracınız olan "Arz ve Talep Asistanı
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91169 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/110193 Canlı Sinyal: https://www.mql5.com/tr/signals/2345410 Eşsiz uyum kabiliyeti ve son teknoloji risk yönetimi stratejileriyle dünya çapında profesyonel yatırımcıların güvendiği en üst düzey araç olan "Smart Trader" işlem asistanı uzman danışmanını sunuyoruz. "Smart Trader"ın merkezinde, sürekli değişen piyasa koşullarına dinamik olarak uyum sağlayacak şekilde titizlikle tasarlanmış
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Filigran MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/121290 "Filigran" betiği, önemli bilgileri doğrudan grafiğin arka planında görüntüleyerek işlem grafiğinizi geliştirmek için tasarlanmıştır. Bu betik, geçerli işlem çifti, zaman dilimi ve çeşitli zaman göstergeleri gibi önemli ayrıntıları takip etmenin n
FREE
Marti Lovers
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/114590 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/120764 "Marti Lovers" Uzman Danışmanı (EA), yüksek riskli stratejileri yönetebilen deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve agresif bir işlem sistemidir. Bu EA, birden fazla işlem mantığını tek bir güçlü araçta birleştirerek forex işlemlerine benzersiz ve dinamik bir yaklaşım sunar. Agresif yapısı göz önüne alındığında, "Marti Lovers", olası düşüşleri yönetmek ve stratejinin
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Canlı Sinyal : https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Son Teknoloji "FAST SCALPER" Uzman Danışmanını Tanıtıyoruz: Küresel Piyasaların Gücünü Hassasiyet ve Yeterlilikle Serbest Bırakın Dinamik döviz ticareti alanında, eğrinin önünde kalmak, zeka ve teknolojinin eşsiz bir kombinasyonunu gerektirir. "FAST SCALPER" Uzman Danışmanı, dünya para birimlerinin gücüne dayanan yenilikç
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
TİCARİ FOTOKOPİ MAKİNESİ - YATIRIMCI ŞİFRESİ - KOPYA TİCARET - MT4 x MT5 CROSS PLATFORM Not: Müşteri hesabının takip edeceği ana hesapta hem "Mirror Copier Master"a hem de ana hesabı takip edecek müşteri hesabında "Mirror Copier Client"a ihtiyacınız vardır. Bloglar : https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 NASIL ÇALIŞIR : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4 Sürümü Usta : https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Müşteri: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Rebate Hunter
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/93706 "Rebate Hunter" Uzman Danışman Açıklaması: Stratejik korunma ve ortalama teknikleri aracılığıyla maksimum getiri arayan bilgili yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış son teknoloji bir araç olan "Rebate Hunter" Uzman Danışman'ı sunuyoruz. Bu gelişmiş algoritma, MetaTrader platformunda sorunsuz bir şekilde çalışır ve piyasa dalgalanmalarından yararlanmak ve kullanıcıları için ön
Gold Buster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624 "Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi "Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim
Hedging Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Hedging Breakout Uzman Danışmanı, riskten korunma stratejileri aracılığıyla sağlam bir risk yönetimi uygularken piyasadaki çıkışlardan yararlanmak için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, ticaret potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için artan piyasa likiditesinden yararlanarak optimum çıkış fırsatlarını belirlemek için titizlikle hazırlanmıştır. Bu uzman danışma
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/91340 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/tr/market/product/97828 Asistan — Manuel İşlem Yöneticisi (MT4) Bu sürüm SADECE MANUEL'dir. EA ilk işlemi açmaz. Girişleri kendiniz girersiniz; EA bunları yönetir: dinamik ortalama ızgarası, ortalama fiyattan uyarlanabilir TP, takip eden, çoklu çiftler Nedir Asistan (Manuel), manuel yatırımcılar için bir işlem yöneticisidir. Girişleri siz kontrol edersiniz; EA pozisyon yönetimini ve riski otomatikleştiri
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Yardımcı programlar
Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı VERSİYON MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir Trade Advisor: Grafiği Ustalaşmak Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir var
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Yardımcı programlar
Bu ücretsiz aracı beğendiyseniz lütfen 5 yıldızlı bir derecelendirme bırakın! Çok teşekkür ederim :) "Risk Yönetimi Asistanı" Uzman Danışman Koleksiyonu, çeşitli piyasa koşullarında riski etkili bir şekilde yöneterek işlem stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir araç paketidir. Bu koleksiyon, üç temel bileşenden oluşur: ortalama alma, değiştirme ve korunma uzman danışmanları, her biri farklı işlem senaryolarına göre uyarlanmış farklı avantajlar sunar. Bu EA, piyasadaki standar
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Akıllı Göstergelerle Hassas Tek Atışlı İşlem Dağınık stratejilerden, aşırı işlem yapmaktan ve gereksiz riskten bıktınız mı? Grandmaster EA ile tanışın — akıllı karar alma ile tek atış, tek öldürme isteyen yatırımcılar için tasarlanmış temiz, hassas ve lafı dolandırmayan bir Uzman Danışman. Üçlü Gösterge Mantığı Tarafından Desteklenmektedir Grandmaster EA şu g
Liquidity Side
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5 Sürümü: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Kurumsal Likiditeye Dayalı Akıllı Giriş Liquidity Side, piyasadaki gizli likidite alanlarını tespit etmek için tasarlanmış otomatik bir Uzman Danışmandır; kurumların işlem yapma olasılığının en yüksek olduğu yerler. Bu EA, teknik göstergeleri ve gerçek zamanlı haber filtrelerini birleştirerek piyasa gürültüsünden kaçınabilir ve verimli ve kesin girişlere odakla
Volatility Switching
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 : https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatilite Değiştirme", dinamik piyasa ortamlarında pozisyonlarını optimize etmek isteyen yatırımcılar için titizlikle tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Bu EA, piyasa değişkenliğini tanıma ve riskleri azaltmak ve karlılığı artırmak için stratejilerini dinamik olarak ayarlama ilkesiyle çalışır. Volatiliteye dikkat ederek Açık Pozisyon yöntemini kullanan ve gelişmiş bir anaht
Fibo SnR
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Son Teknoloji "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile Tanışın - En İyi Ticaret Arkadaşınız! En yeni ve en gelişmiş Uzman Danışman (EA), "Fibo SnR" Uzman Danışmanı ile ticaret deneyiminizde devrim yaratın. Bu çığır açan araç, ticaret çabalarınızda benzersiz doğruluk ve hassasiyet sağlamak için gelişmiş algoritmaların gücünden ve Fibonacci seviyelerinin değişmez ilkelerinden yararla
KingKong MT4
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/103136 "KingKong" Uzman Danışmanı (EA), Forex piyasası için tasarlanmış, piyasa likiditesinin arttığı dönemlerde devreye giren bir çıkış stratejisinden yararlanan gelişmiş bir ticaret algoritmasıdır. Bu EA, ticaret hacmi arttığında meydana gelen önemli fiyat hareketlerinden yararlanmak ve işlemlerin piyasa aktivitesinin en uygun anlarında yürütülmesini sağlamak için tasarlanmı
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/93707 "Çok Çiftli Döviz Gücü Ölçer" Uzman Danışmanı (EA), kapsamlı piyasa analizi ve sağlam risk yönetimi teknikleri yoluyla ticaret stratejilerini optimize etmek isteyen forex yatırımcıları için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret aracıdır. Bu EA, mevcut açık pozisyonlara dayalı olarak farklı döviz çiftlerinin göreceli gücü ve zayıflığının net bir göstergesini sağlayan döviz gücü y
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Uzman Danışmanlar
MT4 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5 Sürümü : https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Akıllı Volatilite Tabanlı İşlem Algoritması Genel Bakış Dynamite Breakout EA, günlük fiyat hareketlerine göre dinamik olarak kırılma bölgelerini belirleyerek piyasa oynaklığından yararlanmak üzere tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır. Bu EA, gerçek zamanlı fiyat hareketini günün en yüksek ve en düşük seviyelerine göre analiz ederek potansiyel işlem al
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt