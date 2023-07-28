Gold Buster

MT4 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102622

MT5 Versiyonu : https://www.mql5.com/en/market/product/102624


"Gold Buster" EA ile tanışın: Yeni Nesil Dinamik Destek-Direnç ve Risk Yönetim Sistemi


"Gold Buster" EA, finansal piyasalarda destek ve direnç seviyelerinin nasıl tanımlanıp kullanıldığını yeniden tanımlamak için açık pozisyon yönetimi ve risk analizi teknolojisindeki en son gelişmelerden yararlanarak otomatik ticaret sistemlerinin en son noktasını temsil eder. Bu devrim niteliğindeki Uzman Danışman (EA), çeşitli ticaret platformları ve araçlarında sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere tasarlanmış olup, tutarlı kar ve risk azaltma arayışında olan hem acemi hem de deneyimli yatırımcılara hizmet vermektedir.




Ana Özellikler:


Dinamik Destek ve Direnç Tanımlaması:


"Gold Buster" EA'nın kalbi dinamik destek ve direnç tanımlama algoritmasında yatmaktadır. Genellikle önceden tanımlanan ve hızla geçerliliğini yitirebilen geleneksel statik destek ve direnç seviyelerinin aksine, bu EA, sürekli değişen pazar koşullarına uyum sağlamak için makine öğrenimi ve yapay zekayı kullanır. İlgili destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde belirlemek için geçmiş fiyat verilerini, gerçek zamanlı piyasa hareketlerini ve temel teknik göstergeleri sürekli olarak analiz eder.




Uyarlanabilir Risk Yönetimi:


"Gold Buster" EA, pozisyon boyutlandırmasını piyasa oynaklığına ve geçmiş performansa göre dinamik olarak ayarlayan uyarlanabilir bir risk yönetimi sistemi kullanır. EA, gelişmiş risk değerlendirme modellerini birleştirerek, risk-ödül oranının olumlu kalmasını sağlamak için her işlem için en uygun lot boyutunu akıllıca belirler. Yatırımcılar risk toleranslarını önceden belirleyebilir ve EA, pozisyon büyüklüklerini buna göre otomatik olarak ayarlayarak artan volatilite dönemlerinde alım satım sermayesini korur.




Gerçek Zamanlı Piyasa Analizi:


"Gold Buster" EA, yatırımcılara mevcut piyasa koşullarına ilişkin değerli bilgiler sağlayan gelişmiş piyasa analiz araçlarıyla donatılmıştır. Potansiyel ticaret fırsatlarını belirlemek için birden fazla zaman dilimini izler, kalıpları tespit eder ve fiyat hareketlerini yorumlar. "Gold Buster" EA, gerçek zamanlı verileri ve analizleri kullanarak değişen pazar dinamiklerine anında yanıt verebilir ve performansı optimize etmek için stratejisini hızla uyarlayabilir.




Ticaretin Yürütülmesi ve Yönetimi:


Işık hızında yürütme yetenekleriyle "Gold Buster" EA, en avantajlı anlarda işlemlere anında girer ve çıkar. Kârlı ticaret fırsatlarını yakalamak için kırılmalar, trendin tersine çevrilmesi ve momentuma dayalı teknikler dahil olmak üzere çeşitli giriş ve çıkış stratejilerini içerir. "Gold Buster" EA aynı zamanda potansiyel kayıpları en aza indirirken kazançları en üst düzeye çıkarmak için zararı durdurma ve kar alma işlevlerine de sahiptir.




Kullanıcı dostu arayüz:


"Gold Buster" EA, en son teknolojiyle güçlendirilmiş olsa da, kullanıcı arayüzü, kullanıcı dostu ve her deneyim düzeyindeki yatırımcılar için erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. "Gold Buster" EA, kullanıcıların sistemi kendi tercihlerine ve ticaret stratejilerine göre uyarlamasına olanak tanıyan kapsamlı bir özelleştirme seçenekleri seti ile birlikte gelir. Ayrıca yatırımcıların ilerlemelerini takip etmelerine ve yaklaşımlarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için ayrıntılı performans raporları ve analizler sağlar.




Sonuç olarak, "Gold Buster" EA, dinamik seviyeleri gelişmiş risk yönetimi teknikleriyle birleştirerek destek ve direnç ticareti alanında bir paradigma değişikliğini temsil ediyor. Bu kapsamlı ve akıllı çözüm, yatırımcılara bilinçli kararlar alma, piyasa fırsatlarından yararlanma ve sürekli değişen finansal ortamda riskleri azaltırken tutarlı kârlılık elde etme olanağı sağlar.

Filtrele:
WJW01
67
WJW01 2023.09.05 11:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Agus Santoso
34890
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2024.01.04 15:03
Hello! You can use it on the XAUUSD/Gold currency pair and the M5 time frame
herman100978
142
herman100978 2023.08.21 09:07 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Agus Santoso
34890
Geliştiriciden yanıt Agus Santoso 2023.08.21 17:39
thank you Sir
İncelemeye yanıt