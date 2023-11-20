Virtual Reality

Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimieren.

Hier ist eine Aufschlüsselung der Funktionsweise des Virtual Reality EA:

Eröffnung einer virtuellen Position:

Der EA identifiziert zunächst eine Handelsmöglichkeit basierend auf seinen programmierten Algorithmen und Marktanalysen.

Er simuliert die Eröffnung einer „virtuellen“ oder simulierten Position im ausgewählten Finanzinstrument, ohne tatsächlich Kapital einzusetzen. Diese virtuelle Position spiegelt den beabsichtigten realen Handel wider.

Ausführung einer realen Position:

Nach der Einrichtung der virtuellen Position überwacht der EA weiterhin die Marktbedingungen.
Sobald der Markt die günstigen Bedingungen oder Parameter der Strategie bestätigt, löst der EA die Eröffnung der entsprechenden realen Position auf dem Markt aus.
Durch die Ausrichtung auf die virtuelle Position zielt der EA darauf ab, die Auswirkungen des realen Handels auf die Margin-Anforderung zu mildern. Er optimiert die Nutzung des verfügbaren Kapitals und der Margin, um das Risiko effektiv zu managen.
Risikomanagement und -optimierung:

Während des gesamten Prozesses verwendet der EA Risikomanagementprotokolle und anpassbare Einstellungen, um einen umsichtigen Handel sicherzustellen.
Er wertet Marktbewegungen ständig aus und passt seinen Ansatz an, indem er möglicherweise Positionen schließt, wenn die Bedingungen ungünstig werden oder von vordefinierten Kriterien abweichen.
Leistungsverfolgung und -analyse:

Der Virtual Reality EA verfolgt Leistungskennzahlen, einschließlich Handelsergebnisse, Margin-Nutzung und Gesamtrentabilität.
Er ermöglicht es Händlern, die Effizienz der Strategie von virtuellen zu realen Positionen zu überprüfen und zu analysieren, was Anpassungen oder Verfeinerungen für zukünftige Handelsgeschäfte ermöglicht.
Der innovative Ansatz dieses EA zielt darauf ab, Handelsmöglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Nutzung der Margin zu optimieren, wodurch das mit gleichzeitigen realen Positionen verbundene Gesamtrisiko reduziert wird. Händler, die den Virtual Reality EA nutzen, können potenziell von einer verbesserten Kapitaleffizienz und einem besseren Risikomanagement bei ihren Handelsaktivitäten profitieren.
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Thank you Sir
