Trade Advisor MT5

Profesyonel Yatırımcılar için En İyi Uzman Danışman (EA) Asistanı





VERSİYON

MT4 Sürümü | MT5 Sürümü | Bloglar





v.3.0 - Telegram Bot Entegrasyonu





Not: MT4 sürümü MT5 sürümünden daha hafiftir





Trade Advisor, yatırımcılar için temel piyasa analiz araçlarını ve kusursuz işlevselliği entegre ederek ticaret stratejilerini geliştirmek için tasarlanmış gelişmiş bir ticaret asistanıdır. Trade Advisor'ı yatırımcılar için güçlü bir varlık yapan şeylere genel bir bakış:





Temel Özellikler ve Avantajlar





1. Arz ve Talep Bölgeleri: Trade Advisor, kullanıcıların kritik arz ve talep bölgelerini belirlemesine yardımcı olarak piyasada daha stratejik giriş ve çıkış noktaları sağlar.





2. Akıllı Para Kavramı: Bu özellik, yatırımcıların piyasa eğilimlerini ve yapılarını daha iyi anlamalarını, yükseliş, düşüş ve konsolidasyon aşamalarını net bir şekilde belirlemelerini sağlar.





3. Adil Değer Açığı Tespiti: Trade Advisor, adil değer boşluklarını tespit ederek, yatırımcıların optimum giriş ve çıkış fırsatları için olası piyasa dengesizliklerini tespit etmelerine yardımcı olur.





4. Pivot Noktaları Hesaplaması: Yatırımcıların olası piyasa geri dönüşlerini ve devamlarını hassas bir şekilde tahmin etmelerine yardımcı olmak için pivot noktalarını otomatik olarak hesaplar.





5. Haftalık Yüksek ve Düşük Takibi: Haftalık yüksek ve düşük seviyeleri izleyerek önemli fiyat seviyelerini tanımayı ve son piyasa davranışlarını anlamayı kolaylaştırır.





6. Hacim Profili Analizi: Trade Advisor, kullanıcıların en yüksek işlem hacminin nerede gerçekleştiğini görmelerine yardımcı olan ve daha doğru piyasa değerlendirmelerini destekleyen hacim profili analizini içerir.





7. Destek ve Direnç Belirleme: Önemli destek ve direnç seviyelerini belirleyip işaretleyerek yatırımcıların kesin hedefler ve durdurma noktaları belirlemesine yardımcı olur.





8. Oturum Farklılaştırması: Farklı işlem oturumları (örneğin Asya, Avrupa ve ABD) için görsel işaretleyiciler, yatırımcıların oturum oynaklığına ve likiditesine göre strateji geliştirmelerini sağlar.





9. Para Birimi Güç Ölçer: Her para biriminin gücü hakkında gerçek zamanlı bilgi sağlar ve forex yatırımcılarının uygun para birimi çiftlerini seçmelerine yardımcı olur.





10. Tek Tıkla Risk-Ödül Hesaplaması: Tek bir tıklamayla seçili alanlardaki (arz ve talep bölgeleri gibi) risk-ödül oranını kolayca hesaplayın. Bu özellik, özellikle yüksek aktiviteli işlem senaryolarında hızlı ve kesin planlamaya olanak tanır.





11. Çizim Araçları: Trade Advisor, kullanıcıların grafikteki belirli alanları işaretlemesini ve analiz etmesini sağlayan çizgiler ve dikdörtgenler için çizim araçları içerir.





12. Klavye Kısayol Tuşları: Kısayol tuşu işlevi, yatırımcıların işlemleri doğrudan klavyeden yürütmesine ve ekran görüntüleri almasına olanak tanır ve işlem ve grafik belgelerini kolaylaştırır.





13. Telegram Bot Entegrasyonu: Ekran görüntülerini ve kısa işlem özetlerini anında belirlenmiş bir Telegram kanalına göndererek yatırımcıları platformlar arasında bağlı ve bilgili tutar.





Trade Advisor, hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için analitik gücü verimli araçlarla birleştirir. Hesaplamaları otomatikleştirerek ve doğrudan iletişim özelliklerini entegre ederek, daha stratejik ve bilinçli ticaret için güvenilir bir yardımcı görevi görür.