Virtual Reality

5



Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine.

Ecco una ripartizione di come funziona Virtual Reality EA:

Apertura della posizione virtuale:

L'EA identifica innanzitutto un'opportunità di trading sulla base dei suoi algoritmi programmati e dell'analisi di mercato.
Simula l'apertura di una posizione “virtuale” o simulata sullo strumento finanziario selezionato senza impegnare effettivamente alcun capitale. Questa posizione virtuale rispecchia il commercio reale previsto.
Esecuzione della posizione reale:

Dopo aver stabilito la posizione virtuale, l'EA continua a monitorare le condizioni di mercato.
Una volta che il mercato conferma le condizioni favorevoli o i parametri fissati dalla strategia, l’EA innesca l’apertura della corrispondente posizione reale nel mercato.
Allineandosi con la posizione virtuale, l'EA mira a mitigare l'impatto sui requisiti di margine del commercio reale. Ottimizza l'uso del capitale disponibile e del margine per gestire il rischio in modo efficace.
Gestione e ottimizzazione del rischio:

Durante tutto il processo, l'EA utilizza protocolli di gestione del rischio e impostazioni personalizzabili per garantire un trading prudente.
Valuta costantemente i movimenti del mercato e adegua il proprio approccio, chiudendo potenzialmente le posizioni se le condizioni diventano avverse o si discostano dai criteri predefiniti.
Monitoraggio e analisi delle prestazioni:

L'EA di realtà virtuale tiene traccia dei parametri di prestazione, inclusi i risultati commerciali, l'utilizzo dei margini e la redditività complessiva.
Consente ai trader di rivedere e analizzare l'efficienza della strategia di posizione da virtuale a reale, consentendo aggiustamenti o perfezionamenti per operazioni future.
L'approccio innovativo di questo EA mira a sfruttare le opportunità di trading ottimizzando l'uso del margine, riducendo l'esposizione complessiva al rischio associata a posizioni reali simultanee. I trader che utilizzano la realtà virtuale EA possono potenzialmente beneficiare di una maggiore efficienza del capitale e della gestione del rischio nelle loro attività di trading.
Recensioni 1
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Prodotti consigliati
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experts
For test Activate Power from False to True. Automatic and semi-automatic trading robot No grille Without Martingale Low management Long-term perspective Our priority is to keep capital with a long-term money management plan Semi-automatic and automatic control of daily trend trading with swing trading and price action. InfinX provides a balanced risk / reward ratio and survives easily in all market circumstances - even the most critical ones such as Corona, Brexit and others. This is a long-ter
ED Adviser
Debegamage Umayanga
Experts
ED Adviser is specially designed for EURUSD. It uses Japanese ichimoku kinko hyo system and few types of moving average calculations before placing any order. ED Adviser will only work on EURUSD chart. Input Lots - 2 (use this according to your account balance) Take profit and stop loss are usually placed by ED Adviser at 30-40 pips. The recommended timeframe is H4.
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
AiGolden
Zheng Zhi Yuan
Experts
Acquista ora per soli 99 $, offerta limitata ai primi 10 acquirenti! LIVE Signal Ai Golden è un rivoluzionario Expert Advisor automatizzato per il trading in scalping sull'oro, che utilizza tecnologie di apprendimento profondo e intelligenza artificiale per concentrarsi sull'analisi delle caratteristiche del trading sull'oro. Dopo 20 anni di rigorosi test retrospettivi, Ai Golden dimostra capacità di trading stabili, efficienti e con un controllo dei rischi, offrendo agli utenti una curva di pr
Easy HFT prop firm EA
Florent Moreau
3.4 (5)
Experts
Unlock the Gateway to Prop Trading Success with 'Easy HFT EA' – Your High-Octane EA Companion! Designed with precision for the ambitious trader, this Expert Advisor stands out in the bustling market of high-frequency trading tools. Crafted for those aiming to conquer the stringent challenges of proprietary trading firms, 'Easy HFT EA' is your secret weapon to breeze through evaluation phases in record time. This EA is engineered for efficiency and speed, ensuring you stand out amongst the compe
Swift Bull
Sultan Sobuctageen
Experts
Achieve over 3000% profit in 3 months or 100% profit every month. with only 1-2  percent   risk per trade. Details: This EA works on proprietary settings of Hull moving average for trend detection on 5m timeframe, Fibonacci and Fair value Gaps for target and sentiment, along with few other supporting indicator to perform solid scalping strategy that gives 100 percent or more returns month on month, on a low risk of 2   percent   of account balance per trade. It has been back-tested on 8 months o
The MOST
Zufri Al Pianur S E
Experts
The MOST is an EA that Optimized for Scalping. Unlock high-frequency trading with this powerful EA , built specifically for scalping strategies . This automated trading system is designed to capitalize on quick market movements with recovery strategy. Key Features: Single Order and Always with SL and TP 1:1 (50 pips) Works Best on Lower Timeframe  (M1) ️ Fully Automated – no manual intervention needed Adjustable Max Recovery Lot  to match your risk tolerance Compatible with any  br
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD
Sergey Demin
Experts
Fully automatic advisor,   GBPUSD . Timeframe   m15 . Terminal   MT4 ChatGPT O1   deeply analyzed all GBPUSD quotes I downloaded from high timeframes, in order to find a safe strategy; identified paranormal activity of this tool. The advisor tracks such atypical GBPUSD activities and will immediately react by trying to enter in the opposite direction. Each order is protected by a   stop loss . One order can be divided into a maximum of three orders. Each order has its own take profit and stop
Moving Average Crossover EA MT4
Biswarup Banerjee
5 (1)
Experts
Moving Average Strategy EA MT4 est un outil de trading automatisé sophistiqué conçu pour MetaTrader 4, exploitant les croisements de moyennes mobiles pour capturer les inversions de tendance et les points d’entrée potentiels. Cet expert advisor offre aux traders une solution polyvalente avec des paramètres personnalisables, garantissant une exécution précise des trades et une gestion robuste des risques. Largement testé, il propose des méthodes d’entrée efficaces, des règles de sortie flexibles
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Experts
Expert Flowing Gold is the latest generation of automated Gold trading robot programmed with unique and intelligent trading algorithms. The EA analyzes price movements in correlation with popular indicators to find high probability trading opportunities. The trading strategy combines scalping and smart position management to optimize performance and reduce risk. Trades are often closed quickly by Trailing, and Stop Loss is also available. The EA's position management strategy usually applies hig
Riders
Alexandr Nyukhin
5 (1)
Experts
Sistema di trading a griglia che utilizza GunLines RSI, indicatori delle bande di Bollinger, chiusura basata sul profitto totale con posizioni di chiusura e copertura parziali. Segnale https://www.mql5.com/ru/signals/1525221?source=Site +Profile+Seller Coppie di valute: EURUSD, GBPUSD, EURGBP, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Tempi: M15 L'advisor è installato su un solo grafico per scambiare tutti i simboli Se il broker utilizza un suffisso (ad esempio CAD.с), è necessario inserire il suffisso
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experts
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Experts
Breakout Lookback Bars EA 1. OVERVIEW Breakout Lookback Bars EA is a specialized trading algorithm designed to identify and trade price breakouts based on historical high and low levels over a defined period (LookbackBars). The EA ensures systematic trade entries using a FloatingPips mechanism, which helps optimize trade placement and risk management. 2. Trading Strategy The EA detects breakout levels by analyzing the highest and lowest price over a defined period (LookbackBars). A Buy trade is
TPS Bengal Tiger
Gopal Goswami
Experts
Introducing TPS Bengal Tiger EA: Unleash the Fierce Power of the Market Roar into the world of forex trading with the TPS Bengal Tiger EA, your ultimate companion for conquering the financial markets. Just like the majestic Bengal Tiger, this expert advisor is designed to prowl the trading landscape with precision and strength. Ferocious Performance: TPS Bengal Tiger EA combines cutting-edge algorithms with a predator's instinct, swiftly navigating the volatile forex terrain to seize profit o
Bar Scalper A S A
Ali Azaz Maqsood
Experts
It is calculated based on the candle and it gives amazing results. ROI is minimum 80% and risk is 20% it gives minimum 100% returns for the minimum investment. It is starts with $100 and it gives amazing results on Forex. This EA can build based on the most powerful technology and the calculations it is giving massive profits to our customers. Please check some attached screenshot for your reference. It'll work on all timeframe like 1M, 5M,15M etc. For the settings for giving such a great profi
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experts
The Expert Advisor algorithm determines on daily charts those candlestick patterns, which set the intraday trading direction. The trading EA determines how long the price is moving in overbought/oversold zones and starts working in the direction of the expected trend movement. Each position is accompanied with a tight stop loss and take profit. Only one active position can be open in the market. The EA was developed and tested using 99% quality quotes. The Expert Advisor has a built-in news filt
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
Solo per chi conosce il personaggio di Martingale (Martingale Lover). Questo EA è molto buono per coloro che sono preoccupati per i generatori di REBATE. Black Bird EA si basa sulla strategia di copertura che procede con un algoritmo avanzato. Black Bird EA è un avanzato sistema di trading Scalp che utilizza algoritmi intelligenti per entrare nel mercato il più rapidamente possibile. Utilizza un take-profit fisso/dinamico basato sullo stato del mercato al momento dell'ingresso e ha una varie
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Experts
AUTO3M Pro MT4 – Trend & Hedging Expert Advisor Fully compliant with MQL5 Market regulations Strategy Overview AUTO3M Pro MT4 is an automated Expert Advisor combining trend-following, hedging, and news filtering strategies. It utilizes the following indicators: Trend Analysis: Moving Average, OBV, Standard Deviation (STD), ATR Entry Signals: Stochastic Oscillator (for Buy Stop/Sell Stop orders) Risk Management: Fibonacci-based TP/SL, Bollinger Bands for dynamic stops News Filter: Avoids high
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Experts
After months of hard work and development, we are delighted to release Cloud 9 into the MQL4 MarketPlace! Cloud 9 is a unique fully-automated trend robot designed to work on a variety of currency pairs. It utilizes moving averages and a complex theory of the ichimoku cloud, catching strong trends in currency markets.  Historically, manual traders have lacked patience and discipline. Cloud 9 has no such problem. It scan the markets 24/5 searching for its specific entries without any need for huma
Reverence Gold Ultimate EA
Tom Seljakin
Experts
Reverence Gold EA is a portfolio of advanced gold strategies that are made up of systems that have proven to be stable and profitable. The EA uses improved versions of the classic breakout, trend reversal, swing trading, and price action setup. All of these systems create a smooth yield curve, and make it easy to get through periods of economic and political turbulence. This system is specially designed for those who are serious about investments and want to increase their capital. The basis of
Forex AI Scalping Robot
Harsh Tiwari
Experts
Introducing our AI-powered Forex Expert Advisor – your ultimate companion in the dynamic world of foreign exchange trading. This cutting-edge tool harnesses the power of advanced artificial intelligence algorithms to analyze vast amounts of market data, identify profitable opportunities, and execute trades with precision. Powered by state-of-the-art machine learning models, our Expert Advisor continuously learns from past market trends and adapts to changing conditions in real-time. It combines
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Experts
Multi Gold Ai Robot is a safe system for Forex and Crypto currencies trading. Developed exclusively for the XAUUSD pair(GOLD) and any currency pairs. Try now! Most Profitable Strategies Inside Close Order with Money Profit, CutOff technology, Cutloss by amount of trades. Super Special Edition for traders and Introducing Broker and Partners WOW!!! Special Price : $650 for 99 copies only, Normal Price $2,999 !!! Special Promotion every week. The Ai Robot is designed to operate in the XAUUSD (GOL
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Experts
The Expert Advisor (SynapseTrader EA) made by the company ProfitFXBot is designed to trade the Forex market specifically on GBP/USD, using smart strategies to generate consistent profits. This bot must be turned on at 8:00 PM (New York time) and manually turned off at 5:00 AM (UTC-5), the bot must be placed in temporality M1. During these hours, the bot makes decisions based on market analysis, with optimized logic to trade efficiently and maximize profit opportunities. The bot will only be act
Forex Daily Scalping EA
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Velocity Algo MT4
Phinnustda Warrarungruengskul
5 (1)
Experts
Velocity Algo: Dynamic Grid Martingale for USDCAD M15 Velocity Algo is a powerful Expert Advisor (EA) designed for the USDCAD currency pair on the M15 timeframe. It utilizes a sophisticated Dynamic Grid Martingale strategy that automatically adapts its trading behavior to changing market conditions. This system is ideal for traders seeking a robust, automated solution to capitalize on market volatility. Live signal MT5 :   Click Here Velocity Algo MT5 :  Click Here Key Features Dynamic Grid Mar
Sessions NY London Tokyo
Makarii Gubaydullin
Utilità
L'indicateur montre les heures d'ouverture des bourses mondiales. Vous aide à voir quels marchés sont actuellement les plus actifs Découvrez mon  #1 Pro  Utility : 66+ fonctionnalités, incluant cet outil  |   Contactez-moi  si vous avez des questions Aide à sélectionner les instruments les plus volatils en ce moment; Particulièrement utile pour les traders intraday; 1) Lors de l'utilisation sur des délais 1H et inférieurs: les lignes correspondront à la position réelle des barres sur le graphiq
Green Revolution Fx V2
Sarfraz Ali -
Experts
Green Revolution  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold. EA works according to the Trend Follow  Live Results at:  https://www.mql5.com/en/signals/1869436?source=Site +Profile Requirements Trading pairs XAUUSD Timeframe M15 Minimum deposit  100$ Leverage 1:500,1:100 Brokers Just Forex,Exness,FBS    Features - Fully automatic mode with Less inputs. -  Every trade is protected in advance. - Does not use averaging, history reading, overoptimization and other pointless meth
Shogun RX
Thamini De Oliveira Feitosa Puntel
Experts
10 COPIES AT $ 99 ! After that, the price will be raised to $ 150 . After years of painstaking research and development, we are offering the opportunity for you to have this incredible tool in your automated trading portfolio. SHOGUN RX is a strategy that has a very advanced secret trading algorithm. It is a safe EA that trades using pending orders with a defined Stop Loss, Take Profit and 2 smart Trailing capabilities. LIVE ACCOUNT ---> CLICK HERE Pair: USDJPY TimeFrame: H4. Minimum deposit
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Quantum Gold Bot
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Quantum Gold Bot MT4 is a high-frequency trading robot (advisor) for the gold market (XAUUSD), working on the scalping principle. It is designed to instantly capture and use price impulses - sharp price movements in short periods of time. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Introducing the Quantum Gold Bot robot, your indispensable assistant in the complex world of XAUUSD trading. Quantum Gold Bot is a forex robot designed with high a
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (15)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.58 (19)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experts
Goldex AI: il successo di oggi sarà il frutto di domani SUPER SCONTO PER UN PERIODO LIMITATO! ULTIME 2 COPIE A 299 USD PRIMA CHE IL PREZZO AUMENTI. Segnale in tempo reale > IC Markets Real: Goldex AI Set ad alto rischio Manuale e file di configurazione: Contattatemi dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: Il prezzo di partenza è di $899 e aumenterà di $199 ogni dieci vendite. Copie disponibili: 2 Goldex AI - Robot di trading avanzato con reti neurali, trend
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT5:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT4 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Regola       il tuo trading con precisione e discipli
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Tecnologia basata sull'intelligenza artificiale con ChatGPT Turbo Infinity EA è un Expert Advisor di trading avanzato progettato per GBPUSD e XAUUSD. Si concentra su sicurezza, rendimenti costanti e redditività infinita. A differenza di molti altri EA, che si basano su strategie ad alto rischio come martingala o trading a griglia. Infinity EA impiega una strategia di scalping disciplinata e redditizia basata su reti neurali integrate su apprendimento automatico, tecnologia basata su intelligenz
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experts
L'Expert Advisor è un sistema pensato per recuperare posizioni non redditizie.   L'algoritmo dell'autore blocca una posizione perdente, la divide in molte parti separate e chiude ciascuna di esse separatamente. La facile configurazione, il lancio ritardato in caso di drawdown, il blocco, la disabilitazione di altri Expert Advisor, la media con il filtraggio delle tendenze e la chiusura parziale di una posizione in perdita sono integrati in un unico strumento. È l'uso della chiusura delle perdit
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experts
CyNera: Il Tuo Trading, La Nostra Tecnologia Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione Prezzo: Il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute Copie disponibili: 4 Il trading dell'oro, uno degli strumenti più volatili sul mercato, richiede precisione, analisi approfondita e una solida gestione del rischio. Il CyNera Expert Advisor integra perfettamente questi elementi in un sofisticato sistema progettato per il trading
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Experts
Sono rimaste solo 2/5 copie a questo prezzo ---> Prezzo successivo 250$ // Versione MT5 Gold King AI è stato creato utilizzando TensorTrade, un framework Python open source progettato specificamente per costruire, addestrare, valutare e implementare algoritmi di trading robusti utilizzando l'apprendimento rinforzato. L'algoritmo opera durante la sessione di trading di New York. Dopo aver analizzato il mercato per un paio d'ore per identificare le aree di interesse, inserisce ordini in sospeso c
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experts
Javier Gold Scalper: La nostra tecnologia al tuo fianco! Manuale e file di configurazione: contattami dopo l'acquisto per ricevere il manuale e i file di configurazione. Prezzo: il prezzo aumenta in base al numero di licenze vendute. Copie disponibili: 5 Fare trading sull'oro, uno degli asset più volatili del mercato finanziario, richiede elevata precisione, un'analisi accurata e una gestione del rischio estremamente efficace. Il Javier Gold Scalper è stato sviluppato proprio per integrare ques
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) PROMOZIONE LANCIO: Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get Infinity Trader EA with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $187 (Regular Price: $547 — You Save $360!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! Infinity Trader EA Live
Dark Algo
Marco Solito
4.66 (62)
Experts
Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experts
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.79 (61)
Experts
2 copies left for $199 Next price   ---> $249    Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced positi
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Experts
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Experts
AGGIORNAMENTO — DICEMBRE 2025 Alla fine di novembre 2024, l’Expert Advisor Aurum è stato ufficialmente messo in vendita. Da allora ha operato in condizioni reali di mercato — senza filtro news, senza protezioni aggiuntive e senza limitazioni complesse — mantenendo una stabilità costante. Un anno completo di trading reale ha dimostrato chiaramente l’affidabilità del sistema di trading. E solo dopo questa esperienza, basandoci su dati reali e statistiche concrete, abbiamo rilasciato un grande ag
ThraeX
Vasile Verdes
3.25 (4)
Experts
ThraeX – Scalping su M1   (DAX, XAU, etc) Ispirato alla disciplina e alla precisione dell’epoca romana, ThraeX è un Expert Advisor (EA) specializzato per MetaTrader 4 , progettato appositamente per il trading ad alta frequenza sul grafico a 1 minuto (M1) . È concepito per gestire le rapide fluttuazioni del mercato, mirando a individuare e reagire ai movimenti di prezzo a breve termine con grande velocità e adattabilità. Caratteristiche principali: ️ Logica di scalping per M1 – Progettato per p
The Golden Way
Lin Lin Ma
Experts
The Golden Way è un software di trading automatico per la piattaforma MT4. Adotta una strategia ibrida completa, che opera attraverso la sinergia di più sottostrategie. Questo permette di catturare con precisione le opportunità di acquisto (long) e vendita (short) nel mercato dell’oro (XAUUSD), aiutandoti a sfruttare i momenti di trading in diverse situazioni di mercato. Basandosi su una logica di trading matura, ti consente di eseguire operazioni professionali ed efficienti nel mercato dell’or
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get GOLD Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! GOLD Scalper PRO is a ful
Bee Sting
Faisal Ammari
Experts
Bee Sting – Advanced Trend-Guided Grid System Bee Sting is a next-generation grid trading Expert Advisor designed specifically for volatile instruments such as XAUUSD and BTCUSD. It combines a controlled grid engine, EMA slope trend detection, ATR-adaptive spacing, and multi-layer protection mechanisms to deliver a more stable and structured approach to grid trading. Unlike typical martingale systems, Bee Sting does not use lot multipliers. All grid layers use a fixed lot size, allowing the trad
Dark Gold
Marco Solito
4.74 (91)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Pingo AI
Anastasiya Morozova
2 (1)
Experts
Pingo Pingo è un robot di trading completamente automatizzato, progettato per un trading stabile e sicuro sul mercato forex. Il consulente è progettato con particolare attenzione al rigoroso controllo del rischio e all'assenza di strategie pericolose come la martingala, le griglie o la media. MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/155602 Come funziona Pingo analizza i modelli di prezzo e le dinamiche di mercato a breve termine utilizzando filtri di volatilità intelligenti. Il rob
Altri dall’autore
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 L'Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" è un sistema di trading sofisticato e aggressivo, progettato per trader esperti in grado di gestire strategie ad alto rischio. Questo EA combina diverse logiche di trading in un unico potente strumento, offrendo un approccio unico e dinamico al trading sul forex. Data la sua natura aggressiva, "Marti Lovers" richiede un saldo sostanziale p
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
Smart Trader MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Segnale Live: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Vi presentiamo l'assistente di trading "Smart Trader", l'esperto consulente di riferimento, lo strumento definitivo a cui si affidano i trader professionisti di tutto il mondo per la sua impareggiabile adattabilità e le strategie di gestione del rischio all'avanguardia. Il cuore di "Smart Trader" è il suo rivoluzionario si
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilità
INDICATORE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentazione dell'Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA), il tuo strumento definitivo per navigare nel mondo dinamic
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
COPIATRICE COMMERCIALE - PASSWORD INVESTITORE - COPY TRADE - PIATTAFORMA CROSS MT4 x MT5 Nota: sono necessari sia "Mirror Copier Master" sull'account master che sarà seguito dall'account cliente sia "Mirror Copier Client" sull'account cliente che seguirà l'account master Blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COME FUNZIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versione MT4 Maestro: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/pr
FREE
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Presentazione dell'esperto "FAST SCALPER" all'avanguardia: libera la potenza dei mercati globali con precisione e competenza Nel dinamico regno del trading forex, restare al passo con i tempi richiede una combinazione senza pari di intelligenza e tecnologia. L'esperto "FAST SCALPER" rappresenta l'apice delle soluzioni di
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Descrizione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter": Presentazione dell'Expert Advisor "Rebate Hunter", uno strumento all'avanguardia meticolosamente progettato per trader esperti che cercano il massimo rendimento tramite tecniche di copertura e media strategiche. Questo sofisticato algoritmo funziona in modo fluido all'interno della piattaforma MetaTrader, eseguendo transazioni in
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Presentazione dell'EA "Gold Buster": sistema di supporto-resistenza dinamico e gestione del rischio di nuova generazione L'EA "Gold Buster" rappresenta l'avanguardia dei sistemi di trading automatizzati, sfruttando gli ultimi progressi nella gestione delle posizioni aperte e nella tecnologia di analisi del rischio per ridefinire il modo in cui i livelli di supporto e resiste
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Assistant MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91340 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97828 Assistente — Gestore di Operazioni Manuali (MT4) Questa versione è SOLO MANUALE. L'EA non apre la prima operazione. Sei tu a piazzare le posizioni; l'EA le gestisce: griglia di media dinamica, TP adattivo dal prezzo medio, trailing, multipair. Cos'è L'Assistente (Manuale) è un gestore di operazioni per trader manuali. Sei tu a controllare le posizioni; l'EA automatizza la gest
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilità
Trade Advisor: padroneggiare il grafico L'assistente Expert Advisor (EA) definitivo per i trader professionisti VERSIONE Versione MT4 | Versione MT5 | Blog v.3.0 - Integrazione del bot Telegram Nota: la versione MT4 è più leggera della versione MT5 Trade Advisor: padroneggiare il grafico Trade Advisor è un assistente di trading avanzato progettato per migliorare le strategie di trading integrando strumenti di analisi di mercato chiave e funzionalità fluide per i trader. Ecco una panoramic
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilità
Lascia una valutazione a 5 stelle se ti piace questo strumento gratuito! Grazie mille :) La collezione di consulenti esperti "Risk Management Assistant" è una suite completa di strumenti progettati per migliorare le strategie di trading gestendo efficacemente il rischio in diverse condizioni di mercato. Questa collezione comprende tre componenti chiave: consulenti esperti di media, switching e hedging, ognuno dei quali offre vantaggi specifici su misura per diversi scenari di trading. Questo E
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — Precision One Shot Trading con indicatori intelligenti Stanco di strategie disordinate, overtrading e rischi inutili? Date il benvenuto a Grandmaster EA, un Expert Advisor pulito, preciso e pratico, creato per i trader che vogliono un colpo, un kill con un processo decisionale intelligente. Powered by Triple Indicator Logic Grandmaster EA usa la combinazion
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA: Smart Entry basato sulla liquidità istituzionale Liquidity Side è un Expert Advisor automatizzato progettato per rilevare aree di liquidità nascoste nel mercato, dove le istituzioni hanno maggiori probabilità di fare trading. Combinando indicatori tecnici e filtri di notizie in tempo reale, questo EA è in grado di evitare il rumore di mercato e concentrarsi
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" è un Expert Advisor (EA) avanzato meticolosamente progettato per i trader che cercano di ottimizzare le proprie posizioni in ambienti di mercato dinamici. Questa EA opera secondo il principio del riconoscimento della volatilità del mercato e dell’adeguamento dinamico delle proprie strategie per mitigare il rischio e aumentare la redditività. Utilizzando il metodo Open
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Ti presentiamo il consulente esperto "Fibo SnR" all'avanguardia: il tuo compagno di trading definitivo! Rivoluziona la tua esperienza di trading con l'ultimo e più sofisticato Expert Advisor (EA), l'Expert Advisor "Fibo SnR". Questo strumento rivoluzionario sfrutta la potenza di algoritmi avanzati e i principi senza tempo dei livelli di Fibonacci per fornire accuratezza e pr
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/95009 "Wayang EA" - Trading intelligente con precisione di trend e S/R Panoramica "Wayang EA" è un Expert Advisor intelligente che combina la strategia degli ordini in sospeso con analisi di supporto e resistenza e trend per catturare le migliori opportunità sul mercato. Costruito con algoritmi testati in varie condizioni di mercato, questo EA è adatto ai trader che cercano coeren
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 L'Expert Advisor (EA) "KingKong" è un sofisticato algoritmo di trading progettato per il mercato Forex, sfruttando una strategia di breakout che si attiva durante i periodi di maggiore liquidità del mercato. Questo EA è realizzato per trarre vantaggio dai movimenti di prezzo significativi che si verificano quando il volume degli scambi aumenta, garantendo che le operazioni
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 L'Expert Advisor (EA) "Multi Pair Valuta Strength Meter" è uno strumento di trading avanzato progettato per i trader forex che desiderano ottimizzare le proprie strategie di trading attraverso un'analisi di mercato completa e solide tecniche di gestione del rischio. Questo EA sfrutta il metodo della forza valutaria, fornendo una chiara indicazione della forza e della debolezza
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algoritmo di trading intelligente basato sulla volatilità Panoramica Dynamite Breakout EA è un Expert Advisor avanzato progettato per capitalizzare la volatilità del mercato identificando dinamicamente le zone di breakout in base ai movimenti dei prezzi intraday. Questo EA calcola in modo intelligente le potenziali aree di trading analizzando l'azione dei
No Marti No Party
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90395 Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/99545 Ti presentiamo l'Expert Advisor (EA) "No Marti No Party": l'epitome delle strategie di trading aggressive. Questo EA non è per i deboli di cuore, poiché funziona secondo un principio ad alto rischio e alta ricompensa che può portare a guadagni sostanziali o perdite significative. Il nome dice tutto: la strategia Martingale è al centro di questo EA. È progettato per raddoppiare
Filtro:
Fwaz A A Almebyad
346
Fwaz A A Almebyad 2024.04.01 16:19 
 

to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.

Agus Santoso
34852
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2024.11.21 16:43
Thank you Sir
Rispondi alla recensione