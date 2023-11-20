Virtual Reality
- Agus Santoso
- Versione: 2.4
- Aggiornato: 19 dicembre 2025
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401
Il Virtual Reality Expert Advisor (EA) è un sofisticato strumento di trading progettato per ottimizzare l'utilizzo dei margini durante l'esecuzione di posizioni nei mercati finanziari. La sua strategia unica prevede un processo in due fasi: l'avvio di una posizione virtuale seguita da una corrispondente posizione reale, volta a ridurre al minimo i requisiti di margine.
Ecco una ripartizione di come funziona Virtual Reality EA:
Apertura della posizione virtuale:
L'EA identifica innanzitutto un'opportunità di trading sulla base dei suoi algoritmi programmati e dell'analisi di mercato.
Simula l'apertura di una posizione “virtuale” o simulata sullo strumento finanziario selezionato senza impegnare effettivamente alcun capitale. Questa posizione virtuale rispecchia il commercio reale previsto.
Esecuzione della posizione reale:
Dopo aver stabilito la posizione virtuale, l'EA continua a monitorare le condizioni di mercato.
Una volta che il mercato conferma le condizioni favorevoli o i parametri fissati dalla strategia, l’EA innesca l’apertura della corrispondente posizione reale nel mercato.
Allineandosi con la posizione virtuale, l'EA mira a mitigare l'impatto sui requisiti di margine del commercio reale. Ottimizza l'uso del capitale disponibile e del margine per gestire il rischio in modo efficace.
Gestione e ottimizzazione del rischio:
Durante tutto il processo, l'EA utilizza protocolli di gestione del rischio e impostazioni personalizzabili per garantire un trading prudente.
Valuta costantemente i movimenti del mercato e adegua il proprio approccio, chiudendo potenzialmente le posizioni se le condizioni diventano avverse o si discostano dai criteri predefiniti.
Monitoraggio e analisi delle prestazioni:
L'EA di realtà virtuale tiene traccia dei parametri di prestazione, inclusi i risultati commerciali, l'utilizzo dei margini e la redditività complessiva.
Consente ai trader di rivedere e analizzare l'efficienza della strategia di posizione da virtuale a reale, consentendo aggiustamenti o perfezionamenti per operazioni future.
L'approccio innovativo di questo EA mira a sfruttare le opportunità di trading ottimizzando l'uso del margine, riducendo l'esposizione complessiva al rischio associata a posizioni reali simultanee. I trader che utilizzano la realtà virtuale EA possono potenzialmente beneficiare di una maggiore efficienza del capitale e della gestione del rischio nelle loro attività di trading.
to be honest, I tried the EA in the demo, backtest, and now in the live account, this is one of the best EAs I have used. It is very smart to start any deal by reading the market and then entering. thanks to the author for this continuous effort and for answering all questions.