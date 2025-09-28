TakvimBölümler

Kore Merkez Bankası İmalat İş Anketi Endeksi (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))

Güney Kore
KRW, Güney Kore wonu
Kore Merkez Bankası (Bank of Korea)
İş
70
Önceki
70
70
Önceki
Kore Merkez Bankası (BOK) İmalat BSI, Güney Kore'deki genel iş koşullarını sanayi şirketleri yöneticilerinin perspektifinden yansıtır. Gösterge, katılımcıların mevcut aydaki koşulları, satışları ve getirileri değerlendirdiği ve bir sonraki aya ilişkin beklentileri sunduğu ankete dayalı olarak hesaplanır. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Güney Kore wonu fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.

beklenti

"Kore Merkez Bankası İmalat İş Anketi Endeksi (BSI) (Bank of Korea Manufacturing Business Survey Index (BSI))" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eki 2025
70
66
70
Eyl 2025
70
68
68
Ağu 2025
68
73
70
Tem 2025
70
70
73
Haz 2025
73
66
68
May 2025
68
63
68
Nis 2025
68
70
65
Mar 2025
65
63
63
Şub 2025
63
65
62
Oca 2025
62
68
68
Ara 2024
68
70
69
Kas 2024
69
72
69
Eki 2024
69
73
71
Eyl 2024
71
74
73
Ağu 2024
73
80
78
Tem 2024
78
69
72
Haz 2024
72
70
71
May 2024
71
74
74
Nis 2024
74
77
76
Mar 2024
76
74
72
Şub 2024
72
75
72
Oca 2024
72
75
72
Ara 2023
72
73
71
Kas 2023
71
68
69
Eki 2023
69
66
67
Eyl 2023
67
71
71
Ağu 2023
71
68
69
Tem 2023
69
71
70
Haz 2023
70
72
68
May 2023
68
68
67
Nis 2023
67
64
65
Mar 2023
65
65
66
Şub 2023
66
73
71
Oca 2023
71
70
70
Ara 2022
70
72
75
Kas 2022
75
72
73
Eki 2022
73
82
82
Eyl 2022
82
77
80
Ağu 2022
80
85
82
Tem 2022
82
89
85
Haz 2022
85
80
85
May 2022
85
76
83
Nis 2022
83
94
93
Mar 2022
93
97
93
Şub 2022
93
92
93
Oca 2022
89
88
88
Ara 2021
88
87
87
Kas 2021
87
91
92
Eki 2021
92
90
94
Eyl 2021
94
93
96
Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

