Ekonomik Takvim
Kore Merkez Bankası M2 Para Arzı (Yıllık) (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)
|Düşük
|6.4%
|5.7%
|
5.4%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|5.7%
|
6.4%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kore Merkez Bankası (BOK) M2 Para Arzı (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Kore'de dolaşan won banknot ve madeni paralar ile banka hesaplarındaki won fonların toplam tutarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. M2 Para Arzı artışı, nüfusun satın alma gücündeki artışın bir göstergesidir ve bu nedenle KRW fiyatları için olumlu olarak görülür.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Kore Merkez Bankası M2 Para Arzı (Yıllık) (Bank of Korea M2 Money Supply y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
