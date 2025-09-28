Ekonomik Takvim
Güney Kore Tüketici Güveni (South Korea Consumer Confidence)
|Düşük
|110.1
|112.2
|
111.4
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|109.7
|
110.1
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Tüketici Güven Endeksi, bireylerin ekonomik faaliyete ilişkin beklentilerini yansıtır. Tüketicilerin şu konulardaki görüşlerini içeren aylık hanehalkı anketi temel alınarak hesaplanır: Güney Kore'deki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi finansal durumları ve ayrıca tasarruf ve harcama istekleri. Anket katılımcıları, son on iki aydaki eğilimleri değerlendirir ve gelecek on iki ay için beklentilerini sunarlar. Güney Kore ekonomisinin kısa vadeli görünümü Tüketici Güven Endeksine göre değerlendirilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Kore Tüketici Güveni (South Korea Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
