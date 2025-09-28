TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Güney Kore Tüketici Güveni (South Korea Consumer Confidence)

Ülke:
Güney Kore
KRW, Güney Kore wonu
Kaynak:
Kore Merkez Bankası (Bank of Korea)
Sektör:
Tüketici
Düşük 110.1 112.2
111.4
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
109.7
110.1
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Tüketici Güven Endeksi, bireylerin ekonomik faaliyete ilişkin beklentilerini yansıtır. Tüketicilerin şu konulardaki görüşlerini içeren aylık hanehalkı anketi temel alınarak hesaplanır: Güney Kore'deki genel ekonomik durum, katılımcıların kendi finansal durumları ve ayrıca tasarruf ve harcama istekleri. Anket katılımcıları, son on iki aydaki eğilimleri değerlendirir ve gelecek on iki ay için beklentilerini sunarlar. Güney Kore ekonomisinin kısa vadeli görünümü Tüketici Güven Endeksine göre değerlendirilir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Güney Kore Tüketici Güveni (South Korea Consumer Confidence)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Eyl 2025
110.1
112.2
111.4
Ağu 2025
111.4
111.5
110.8
Tem 2025
110.8
107.4
108.7
Haz 2025
108.7
100.4
101.8
May 2025
101.8
96.4
93.8
Nis 2025
93.8
92.0
93.4
Mar 2025
93.4
93.8
95.2
Şub 2025
95.2
92.7
91.2
Oca 2025
91.2
89.9
88.2
Ara 2024
88.4
100.8
100.7
Kas 2024
100.7
101.8
101.7
Eki 2024
101.7
97.0
100.0
Eyl 2024
100.0
95.4
100.8
Ağu 2024
100.8
105.7
103.6
Tem 2024
103.6
102.3
100.9
Haz 2024
100.9
97.2
98.4
May 2024
98.4
101.2
100.7
Nis 2024
100.7
99.3
100.7
Mar 2024
100.7
100.4
101.9
Şub 2024
101.9
102.2
101.6
Oca 2024
101.6
100.8
99.7
Ara 2023
99.5
97.5
97.2
Kas 2023
97.2
98.8
98.1
Eki 2023
98.1
101.3
99.7
Eyl 2023
99.7
103.1
103.1
Ağu 2023
103.1
101.9
103.2
Tem 2023
103.2
99.2
100.7
Haz 2023
100.7
96.4
98.0
May 2023
98.0
93.4
95.1
Nis 2023
95.1
90.9
92.0
Mar 2023
92.0
90.3
90.2
Şub 2023
90.2
90.1
90.7
Oca 2023
90.7
88.0
90.2
Ara 2022
89.9
87.4
86.5
Kas 2022
86.5
89.9
88.8
Eki 2022
88.8
89.9
91.4
Eyl 2022
91.4
87.2
88.8
Ağu 2022
88.8
91.0
86.0
Tem 2022
86.0
99.3
96.4
Haz 2022
96.4
103.1
102.6
May 2022
102.6
103.4
103.8
Nis 2022
103.8
103.0
103.2
Mar 2022
103.2
103.6
103.1
Şub 2022
103.1
104.1
104.4
Oca 2022
104.4
105.7
103.8
Ara 2021
103.9
107.1
107.6
Kas 2021
107.6
105.2
106.8
Eki 2021
106.8
103.1
103.8
Eyl 2021
103.8
102.7
102.5
Ağu 2021
102.5
106.6
103.2
1234
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod