Güney Kore İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (South Korea Import Price Index y/y)

Ülke:
Güney Kore
KRW, Güney Kore wonu
Kaynak:
Kore Merkez Bankası (Bank of Korea)
Sektör:
Fiyatlar
Düşük -2.2% -1.2%
-5.9%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
-0.5%
-2.2%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti Önceki
Önceki
İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Kore'ye ithal edilen mal ve hizmet fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre değişimini yansıtır. Endeks hesaplaması için kullanılan her bir mal veya hizmet kategorisine belirli bir ağırlık verilir. İthalat fiyatlarındaki artış, ülkenin ticaret faaliyetlerindeki artışın bir göstergesidir ve ayrıca Güney Kore'deki tüketici enflasyonunun öncü göstergesidir.

Son değerler:

açıklanan veri

beklenti

"Güney Kore İthalat Fiyat Endeksi (Yıllık) (South Korea Import Price Index y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.

Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
Ağu 2025
-2.2%
-1.2%
-5.9%
Tem 2025
-5.9%
-8.1%
-6.2%
Haz 2025
-6.2%
-7.2%
-5.1%
May 2025
-5.0%
-5.2%
-2.6%
Nis 2025
-2.3%
2.8%
3.4%
Mar 2025
3.4%
3.2%
4.3%
Şub 2025
4.6%
7.4%
6.5%
Oca 2025
6.6%
3.3%
6.8%
Ara 2024
7.0%
10.4%
2.8%
Kas 2024
3.0%
2.1%
-2.5%
Eki 2024
-2.5%
-3.4%
-3.7%
Eyl 2024
-3.3%
-6.5%
1.8%
Ağu 2024
1.8%
9.2%
9.9%
Tem 2024
9.8%
11.4%
9.6%
Haz 2024
9.7%
4.7%
May 2024
4.6%
2.9%
Nis 2024
2.9%
2.8%
-0.5%
Mar 2024
-0.7%
1.8%
-0.4%
Şub 2024
-0.2%
6.9%
0.5%
Oca 2024
0.2%
2.4%
-4.0%
Ara 2023
-4.1%
-5.7%
-8.8%
Kas 2023
-8.5%
-14.6%
-9.9%
Eki 2023
-10.2%
-7.8%
-9.6%
Eyl 2023
-9.6%
-7.9%
-9.2%
Ağu 2023
-9.0%
-14.5%
-13.6%
Tem 2023
-13.5%
-20.8%
-16.1%
Haz 2023
-15.7%
-15.2%
-12.3%
May 2023
-12.0%
-9.1%
-6.0%
Nis 2023
-5.8%
-10.5%
-6.9%
Mar 2023
-6.9%
-0.5%
-0.7%
Şub 2023
-0.5%
-3.0%
1.9%
Oca 2023
1.7%
1.3%
8.7%
Ara 2022
9.1%
8.9%
14.0%
Kas 2022
14.2%
18.6%
19.4%
Eki 2022
19.8%
27.5%
24.2%
Eyl 2022
24.1%
20.8%
22.9%
Ağu 2022
22.9%
23.1%
25.6%
Tem 2022
27.9%
33.0%
33.6%
Haz 2022
33.6%
34.5%
36.5%
May 2022
36.3%
28.0%
35.4%
Nis 2022
35.0%
42.5%
35.9%
Mar 2022
35.5%
22.5%
30.7%
Şub 2022
29.4%
31.0%
30.5%
Oca 2022
30.1%
31.6%
29.6%
Ara 2021
29.7%
28.6%
35.0%
Kas 2021
35.5%
42.7%
36.3%
Eki 2021
35.8%
33.2%
26.6%
Eyl 2021
26.8%
19.7%
22.4%
Ağu 2021
21.6%
25.0%
19.5%
Tem 2021
19.2%
17.4%
14.4%
123
