TakvimBölümler

Ekonomik Takvim

Ülkeler

Kore Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Korea Interest Rate Decision)

Ülke:
Güney Kore
KRW, Güney Kore wonu
Kaynak:
Kore Merkez Bankası (Bank of Korea)
Sektör:
Para
Düşük 2.50%
2.50%
Son açıklama Önem derecesi Açıklanan Beklenti
Önceki
2.50%
Sonraki açıklama Açıklanan Beklenti
Önceki
  • Genel bakış
  • Grafik
  • Geçmiş
  • Widget

Kore Merkez Bankası (BOK) Faiz Oranı Kararı, Para Politikası Kurulu tarafından alınır ve toplantının hemen ardından yayınlanır. Faiz oranı kararı, Güney Kore'nin en önemli ekonomik olaylarından biridir. Faiz oranı artışı Güney Kore wonu fiyatlarında artışa yol açarken, faiz oranındaki düşüş de KRW fiyatlarında düşüşe yol açar.

Son değerler:

açıklanan veri

"Kore Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Korea Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.

Tarih (GMT)
Referans
Açıklanan
Beklenti
Önceki
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.50%
2.75%
2.75%
2.75%
2.75%
3.00%
3.00%
3.00%
3.00%
3.25%
3.25%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.50%
3.25%
3.25%
3.00%
3.00%
2.50%
2.50%
2.25%
2.25%
1.75%
1.75%
1.50%
1.50%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.00%
1.00%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.75%
0.75%
0.75%
0.75%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.25%
1.50%
1.50%
1.50%
123
Raporu dışa aktar

Web siteniz için ekonomik takvim widget'ı

Kendi ekonomik olaylar takviminizi oluşturun. Bunu yapmak için, sadece boyutunu ve görüntüleme periyodunu belirtin. Bu widget'ı web sitelerinizde serbestçe kullanabilirsiniz. Karşılığında, sağlanan kodu değiştirmeden kullanmanızı rica ediyoruz.

Takvim verileri olduğu gibi sağlanır. Ekonomik haberlerin yayınlanma sıklığı ve zamanlaması ile ekonomik parametrelerin değerleri bilgimiz olmadan değişebilir. Sağlanan bilgileri kullanabilirsiniz, ancak Takvim verilerine dayanarak ticari kararlar alma ile ilgili tüm riskleri kabul edersiniz.

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

WordPress web siteleri için resmi eklenti kullanın

İndir
MQL5 Algo Trading Community
Widget tipi
Dil
Renk teması
Tarih biçimi
Boyut
×
Görüntüleme bilgisi
Varsayılan takvim periyodu
Kod