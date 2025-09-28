Ekonomik Takvim
Kore Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Korea Interest Rate Decision)
|Düşük
|2.50%
|
2.50%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|
2.50%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Kore Merkez Bankası (BOK) Faiz Oranı Kararı, Para Politikası Kurulu tarafından alınır ve toplantının hemen ardından yayınlanır. Faiz oranı kararı, Güney Kore'nin en önemli ekonomik olaylarından biridir. Faiz oranı artışı Güney Kore wonu fiyatlarında artışa yol açarken, faiz oranındaki düşüş de KRW fiyatlarında düşüşe yol açar.
Son değerler:
açıklanan veri
"Kore Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (Bank of Korea Interest Rate Decision)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği.
