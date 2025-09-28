Ekonomik Takvim
Güney Kore Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)
|Düşük
|0.6%
|1.1%
|
0.5%
|Son açıklama
|Önem derecesi
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
|0.9%
|
0.6%
|Sonraki açıklama
|Açıklanan
|Beklenti
|
Önceki
Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık), söz konusu aydaki Güney Koreli sanayi şirketleri tarafından üretilen malların satış fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına göre ortalama değişimini yansıtır. Üretici fiyat endeksi, tüketici fiyat enflasyonunun öncü göstergesi olarak kabul edilir ve dolayısıyla genel enflasyon seviyesini önemli ölçüde etkileyebilir. Gösterge değerinin beklenen değerden daha yüksek olması Güney Kore wonu fiyatlarını olumlu olarak etkileyebilir.
Son değerler:
açıklanan veri
beklenti
"Güney Kore Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (South Korea Producer Price Index (PPI) y/y)" makroekonomik göstergesinin tüm mevcut geçmişinin grafiği. Kesikli çizgi belirtilen tarihler için ekonomik göstergenin beklenti değerlerini gösterir.
Açıklanan değerin tahmin edilenden önemli ölçüde sapması, Forex piyasasında ulusal paranın kısa vadede güçlenmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Ulusal (yerel) ekonominin kritik durumunun yaklaşımını işaret eden göstergelerin eşik değerleri özel bir yere sahiptir.
