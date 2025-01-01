DokümantasyonBölümler
Rezerve edilmiş teminat miktarını alır.

double  Margin() const

Dönüş değeri

Rezerve edilmiş teminat miktarı (mevduat birimi cinsinden).