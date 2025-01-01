DokümantasyonBölümler
Bu fonksiyon, geçirilen parametrelere göre mevcut hesap için kar değerini hesaplar. Alım-satım işleminin ön-değerlendirmesi için kullanılır. Değere mevduat dövizinin cinsinden dönüş yapar.

double  OrderProfitCheck(
   const string        symbol,              // sembol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // işlem tipi (ORDER_TYPE_BUY veya ORDER_TYPE_SELL)
   double              volume,              // hacim
   double              price_open,          // açılış fiyatı
   double              price_close          // kapanış fiyatı
   ) const

Parametreler

symbol

[in]  Alım-satım işlemi için kullanılacak sembol.

trade_operation

[in] Alım-satım işleminin tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri).

volume

[in]  Alım-satım işleminin hacmi.

price_open

[in]  Açılış fiyatı.

price_close

[in]  Kapanış fiyatı.

Dönüş değeri

Başarı durumunda kar miktarına, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.