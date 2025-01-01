- Login
OrderProfitCheck
Bu fonksiyon, geçirilen parametrelere göre mevcut hesap için kar değerini hesaplar. Alım-satım işleminin ön-değerlendirmesi için kullanılır. Değere mevduat dövizinin cinsinden dönüş yapar.
|
double OrderProfitCheck(
Parametreler
symbol
[in] Alım-satım işlemi için kullanılacak sembol.
trade_operation
[in] Alım-satım işleminin tipi (ENUM_ORDER_TYPE sayımının değerlerinden biri).
volume
[in] Alım-satım işleminin hacmi.
price_open
[in] Açılış fiyatı.
price_close
[in] Kapanış fiyatı.
Dönüş değeri
Başarı durumunda kar miktarına, aksi durumda EMPTY_VALUE değerine dönüş yapar.