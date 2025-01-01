MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCAccountInfoServer LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Server İşlem sunucusunun ismini alır. string Server() const Dönüş değeri İşlem sunucusunun ismi. Name Currency