Balance

Hesabın bakiye bilgisini alır.

double Balance() const

Dönüş değeri

Hesabın bakiye bilgisi (mevduat birimi cinsinden).