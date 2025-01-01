MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCAccountInfoCredit LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck Credit Verilen kredi miktarını alır. double Credit() const Dönüş değeri Verilen kredi miktarı (mevduat birimi cinsinden). Balance Profit