TradeExpert

Otomatik alım-satım izninin bayrağını alır.

bool  TradeExpert() const

Dönüş değeri

Otomatik alım-satım izni bayrağı.