Profit

Hesaptaki mevcut kar miktarını alır.

double  Profit() const

Dönüş değeri

Hesaptaki mevcut kar miktarını – mevduat dövizinin cinsinden – alır.