MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCAccountInfoMarginLevel LoginTradeModeTradeModeDescriptionLeverageStopoutModeStopoutModeDescriptionMarginModeMarginModeDescriptionTradeAllowedTradeExpertLimitOrdersBalanceCreditProfitEquityMarginFreeMarginMarginLevelMarginCallMarginStopOutNameServerCurrencyCompanyInfoIntegerInfoDoubleInfoStringOrderProfitCheckMarginCheckFreeMarginCheckMaxLotCheck MarginLevel Teminat seviyesini alır. double MarginLevel() const Dönüş değeri Teminat seviyesi. FreeMargin MarginCall