Equity

Hesabın mevcut varlık bilgisini alır

double  Equity() const

Dönüş değeri

Hesabın mevcut öz-kaynak bilgisi (mevduat birimi cinsinden).