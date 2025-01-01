DokümantasyonBölümler
Alım-satım modunu alır.

ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE  TradeMode() const

Dönüş değeri

Alım-satım modu (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE sayımının değerlerinden biri).