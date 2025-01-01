DokümantasyonBölümler
Serbest teminat miktarını alır.

double  FreeMargin() const

Dönüş değeri

Serbest teminat miktarı (mevduat birimi cinsinden).