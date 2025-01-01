DokümantasyonBölümler
Alım-satım işlemi gerçekleştirebilmek için gereken teminat miktarını alır.

double  MarginCheck(
   const string        symbol,              // sembol
   ENUM_ORDER_TYPE     trade_operation,     // işlem
   double              volume,              // hacim
   double              price                // fiyat
   ) const

Parametreler

symbol

[in]  Alım-satım işlemi için kullanılacak sembol.

trade_operation

[in]  (ENUM_ORDER_TYPE sayımı).

volume

[in]  Alım-satım işleminin hacmi.

price

[in]  Alım-satım işleminin fiyatı.

Dönüş değeri

Alım-satım işlemi gerçekleştirebilmek için gereken teminat miktarı.