StopoutMode

Hesabın Stop Out modunun değerini alır.

ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE  StopoutMode() const

Dönüş değeri

Hesabın Stop Out modu (ENUM_ACCOUNT_STOPOUT_MODE sayımının değerlerinden biri).