LimitOrders

Maksimum bekleyen emir sayısını alır

int  LimitOrders() const

Dönüş değeri

Maksimum bekleyen emir sayısı.

Not

0 - limit yok.