LimitOrders Maksimum bekleyen emir sayısını alır int LimitOrders() const Dönüş değeri Maksimum bekleyen emir sayısı. Not 0 - limit yok.