Currency

Mevduat cinsinin ismini alır.

string  Currency() const

Dönüş değeri

Mevduat para birimi.