DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCAccountInfoTradeModeDescription 

TradeModeDescription

İşlem modunu dizgi biçiminde alır.

string  TradeModeDescription() const

Dönüş değeri

Dizgi biçiminde, alım-satım modu.