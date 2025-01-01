DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneAlım-satım sınıflarıCAccountInfoCompany 

Company

Hesabın kayıtlı olduğu şirketin ismini alır

string  Company() const

Dönüş değeri

Hesabın kayıtlı olduğu şirketin ismi