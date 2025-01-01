CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler.

virtual bool CheckTrailingStopLong(

CPositionInfo* position,

double& sl,

double& tp

)

Parametreler

position

[in] CPositionInfo nesnesinin işaretçisi.

sl

[in][out] Stop Loss fiyatının değişkeni.

tp

[in][out] Take fiyatının değişkeni.

Dönüş değeri

Koşullar sağlanmışsa 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Stop Loss seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz. Pozisyon zaten bir Stop Loss fiyatına sahipse, değeri temel fiyat olarak kabul edilir, aksi durumda temel fiyat olarak pozisyon açılış fiyatı alınır.

Mevcut Satış fiyatı "fiyat+zararı durdur seviyesi" değerinden büyükse, yeni bir Stop Loss fiyatı ayarlamayı önerir. Bu durumda, pozisyon zaten bir Take Profit fiyatına sahipse, yeni Take Profit fiyatı olarak "Bid (teklif)fiyatı+kar al seviyesi" değerinin ayarlanmasını önerir.