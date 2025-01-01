MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingFixedPipsProfitLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort ProfitLevel Take Profit seviyesini puan cinsinden ayarlar. void ProfitLevel( int profit_level // Take Profit seviyesi ) Parametreler profit_level [in] Take Profit seviyesinin (2/4-basamaklı olarak puan cinsinden) yeni değeri. Not Kar seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz. StopLevel ValidationSettings