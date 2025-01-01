DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingFixedPipsProfitLevel 

ProfitLevel

Take Profit seviyesini puan cinsinden ayarlar.

void  ProfitLevel(
   int  profit_level      // Take Profit seviyesi
   )

Parametreler

profit_level

[in] Take Profit seviyesinin (2/4-basamaklı olarak puan cinsinden) yeni değeri.

Not

Kar seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz.