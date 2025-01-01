DokümantasyonBölümler
Ayarları denetler.

virtual bool  ValidationSettings()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Fonksiyon Take Profit ve Stop Loss seviyelerini denetler. Geçerli değer 0 'dır ve değerler sembol üzerindeki stop emirleri için minimal stop değerinden büyüktür.