ValidationSettings

Ayarları denetler.

virtual bool ValidationSettings()

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Fonksiyon Take Profit ve Stop Loss seviyelerini denetler. Geçerli değer 0 'dır ve değerler sembol üzerindeki stop emirleri için minimal stop değerinden büyüktür.