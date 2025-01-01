CTrailingFixedPips
CTrailingFixedPips は固定点に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装するクラスです。
ポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、現在の価格への最小限の決済逆指値の距離をチェックします。値が決済逆指値より低い場合、決済逆指値を新しく設定することが推奨されます。この場合、もし決済指値があれば、その値も新しく設定されることが推奨されます。
エキスパートアドバイザーが every_tick=false フラグで初期化された場合、新しい操作（売買、トレールなど）は全て新しいバーでのみ行われます。この場合、決済指値が使用可能です。これは、新しいバーが完成する前に、決済指値でのポジション決済を可能にします。
説明
宣言
|
class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing
タイトル
|
#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>
|
継承階層
CTrailingFixedPips
クラスメソッド
|
初期化
|
|
決済逆指値レベルの値を設定します。
|
決済指値レベルの値を設定します。
|
virtual ValidationSettings
|
設定のチェック
|
トレールの方法のチェック
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックします。
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators