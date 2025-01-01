ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingFixedPips 

CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips は固定点に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装するクラスです。

ポジションが決済逆指値の価格を持っている場合は、現在の価格への最小限の決済逆指値の距離をチェックします。値が決済逆指値より低い場合、決済逆指値を新しく設定することが推奨されます。この場合、もし決済指値があれば、その値も新しく設定されることが推奨されます。

エキスパートアドバイザーが every_tick=false フラグで初期化された場合、新しい操作（売買、トレールなど）は全て新しいバーでのみ行われます。この場合、決済指値が使用可能です。これは、新しいバーが完成する前に、決済指値でのポジション決済を可能にします。

説明

宣言

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

タイトル

  #include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingFixedPips

クラスメソッド

初期化

 

StopLevel

決済逆指値レベルの値を設定します。

ProfitLevel

決済指値レベルの値を設定します。

virtual ValidationSettings

設定のチェック

トレールの方法のチェック

 

virtual CheckTrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックします。

virtual CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。

