CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips는 고정 지점 추적에 기반한 추적 손절매 알고리즘이 구현된 클래스입니다.

CTrailingFixedPips는 고정 지점 추적에 기반한 추적 손절매 알고리즘이 구현된 클래스입니다. 그렇지 않으면, 가격이 유리한 방향으로 이동했는지 여부를 확인하는 작업이 수행됩니다.

포지션에 손실 중지 명령이 있는 경우 현재 가격 대비 최소 허용 손실 중지 차이를 확인합니다. 포지션에 손절매 수준이 없는 경우 현재 가격과 시가 사이의 차이가 확인됩니다. 거리가 손절매 수준을 초과하면 시스템에서 새로운 손절매 가격을 설정할 것을 시사합니다.

손절매 수정 조건이 충족되고 이익실현이 0이 아닌 경우, 시스템은 새로운 이익실현 가격을 설정할 것을 제안합니다.

Expert Advisor 클래스가 every_tick=false 플래그로 Initialize된 경우, 작업 기호 및 시간 상의 새 표시줄에서만 모든 연산(후행 등)을 수행합니다. 이 경우 이익 실현 주문을 설정하면 새 막대가 나타나기 전에 가격이 포지션 방향으로 이동할 때 포지션을 클로즈 할 수 있습니다.

Description

CTrailingFixedPips는 현재 가격(포인트 단위)에서 지정된 "차이"에서 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다.

Declaration

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Title

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

상속 계층 CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

그룹별 클래스 메서드

Initialization StopLevel 손실 정지 수준의 값 설정 ProfitLevel 이익 실현 수준의 값 설정 virtual ValidationSettings 설정 확인 추적 메서드 확인 virtual CheckTrailingStopLong 롱 포지션의 추적 손절매 상태 점검 virtual CheckTrailingStopShort 숏 포지션의 추적 손절매 상태 점검