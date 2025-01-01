CTrailingFixedPips

La classe CTrailingFixedPips implémente un algorithme de stop suiveur, basé sur un suivi avec des points fixes.

Si la position a un Stop Loss, vérifie la distance minimale autorisée du Stop Loss au prix courant. Si sa valeur est inférieure au prix du Stop Loss, cela suggère de définir un nouveau prix pour le Stop Loss. Si la position a un Take Profit, suggère de définir un nouveau prix pour le Take Profit.

Si l'Expert Advisor a été initialisé avec le flag every_tick=faux, la class n'effectuera toutes les opérations (trading, suivi, etc.) que sur la nouvelle barre. Dans ce cas, le niveau du Take Profit peut être utilisé. Cela vous permettra de clôturer la position ouverte au prix du Take Profit avant que la nouvelle barre ne soit complétée.

Description

CTrailingFixedPips implémente l'algorithme du Stop Suiveur basé sur une taille fixe par rapport aux positions.

Déclaration

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

Titre

#include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CExpertBase CExpertTrailing CTrailingFixedPips

Méthodes de Classe

Initialisation StopLevel Définit la valeur du niveau du Stop Loss ProfitLevel Définit la valeur du niveau du Take Profit virtual ValidationSettings Vérifie les paramètres Méthodes de Vérifications des Suivis virtual CheckTrailingStopLong Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position longue virtual CheckTrailingStopShort Vérifie les conditions du Stop Suiveur d'une position courte