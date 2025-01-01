文档部分
MQL5参考标准程序库策略模块尾随停止类CTrailingFixedPips 

CTrailingFixedPips

CTrailingFixedPips 类实现尾随停止算法, 基于固定点数尾随。

如果仓位有止损价, 它检查距现价的最小允许止损价。如果其值较低, 则建议将止损级别设置到新的价位。对于有止赢价的仓位, 则建议设置到新的止赢价。

如果智能交易 初始化 时标志 every_tick=false, 它将仅在信柱线生成时执行所有操作 (交易, 尾随, 等等)。此种情况下可以使用止盈级别。它可令您在新柱线完成之前将已开仓位在止盈价平仓。

描述

声明

class CTrailingFixedPips: public CExpertTrailing

标称库文件

   #include <Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

继承体系

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingFixedPips

类方法

初始化

 

StopLevel

设置止损级别的值。

ProfitLevel

设置止盈级别的值。

virtual ValidationSettings

验证设置

检查尾随方法

 

virtual CheckTrailingStopLong

检查多头仓位的尾随停止条件

virtual CheckTrailingStopShort

检查空头仓位的尾随停止条件

方法继承自类 CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

方法继承自类 CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

 