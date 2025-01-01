DokümantasyonBölümler
StopLevel

Stop Loss seviyesinin değerini puan cinsinden ayarlar.

void  StopLevel(
   int  stop_level      // Stop Loss seviyesi
   )

Parametreler

stop_loss

[in] Stop Loss seviyesinin (2/4-basamaklı olarak puan cinsinden) yeni değer.

Not

Stop Loss seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz.