MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingFixedPipsStopLevel StopLevelProfitLevelValidationSettingsCheckTrailingStopLongCheckTrailingStopShort StopLevel Stop Loss seviyesinin değerini puan cinsinden ayarlar. void StopLevel( int stop_level // Stop Loss seviyesi ) Parametreler stop_loss [in] Stop Loss seviyesinin (2/4-basamaklı olarak puan cinsinden) yeni değer. Not Stop Loss seviyesi 0 olarak ayarlanmışsa, Trailing Stop kullanılmaz. CTrailingFixedPips ProfitLevel